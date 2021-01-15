Русский
$ 28,06
33,99
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Реал" сенсаційно програв "Атлетіку" в Суперкубку Іспанії

15 січня, 10:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український воротар Андрій Лунін знову залишився на лавці запасних

На жаль для більшості вболівальників, іспанського "Ель Класико" в фіналі Суперкубка країни ми не побачимо. Напередодні "Барселона" без Мессі вийшла до фіналу Суперкубка Іспанії за пенальті. А ось "Реал" в Малазі несподівано програв у півфіналі "Атлетіку" з Більбао – 11-й команді Ла Ліги.

Реклама

Колектив із Країни Басків вже в першому таймі забезпечив собі потрібний результат. Досвідчений півзахисник Рауль Гарсія спочатку виграв побачення у Тібо Куртуа на 18-й хвилині, а потім переграв бельгійця з пенальті на 38-й – 2:0. "Вершкові" після такого "подвійного удару" перебували в шоці.

У другому таймі "Реал" після відходу з поля Едена Азара і Луки Модріча зміг відіграти лише один м'яч. Французький форвард Карім Бензема на 73-й хвилині уникнув положення "поза грою" (це перевірили на VAR) і скоротив відставання – 2:1. Більшого підопічні Зінедіна Зідана не змогли домогтися.

В тренді
Перша українка перемогла на тенісному Australian Open-2021
Реклама

Отже, 17 січня в Севільї Суперкубок Іспанії розіграють "Атлетік" і "Барселона".

Днями президент "Барселони" розповів про відмову від Роналду.

Згадаймо, як "Реал" обіграв "Боруссію" (М) в Лізі чемпіонів і вийшов до плей-оф:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол відео голів Реал Мадрид напівфінал Атлетик Більбао Суперкубок Іспанії
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зрадуФутбол
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренерФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол
Ребров став найлютішим ворогом
Ребров став найлютішим ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм у "боротьбі з бандерівцями"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти