"Реал" сенсаційно програв "Атлетіку" в Суперкубку Іспанії

На жаль для більшості вболівальників, іспанського "Ель Класико" в фіналі Суперкубка країни ми не побачимо. Напередодні "Барселона" без Мессі вийшла до фіналу Суперкубка Іспанії за пенальті. А ось "Реал" в Малазі несподівано програв у півфіналі "Атлетіку" з Більбао – 11-й команді Ла Ліги.

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Колектив із Країни Басків вже в першому таймі забезпечив собі потрібний результат. Досвідчений півзахисник Рауль Гарсія спочатку виграв побачення у Тібо Куртуа на 18-й хвилині, а потім переграв бельгійця з пенальті на 38-й – 2:0. "Вершкові" після такого "подвійного удару" перебували в шоці.

У другому таймі "Реал" після відходу з поля Едена Азара і Луки Модріча зміг відіграти лише один м'яч. Французький форвард Карім Бензема на 73-й хвилині уникнув положення "поза грою" (це перевірили на VAR) і скоротив відставання – 2:1. Більшого підопічні Зінедіна Зідана не змогли домогтися.

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Отже, 17 січня в Севільї Суперкубок Іспанії розіграють "Атлетік" і "Барселона".

Днями президент "Барселони" розповів про відмову від Роналду.

Згадаймо, як "Реал" обіграв "Боруссію" (М) в Лізі чемпіонів і вийшов до плей-оф:

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