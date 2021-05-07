Реал готовий позбутися Азара за смішні гроші: цінник впав в два рази

Еден Азар / Фото: Getty Images

Як ми вже писали, мадридський Реал має намір продати Едена Азара в найближче трансферне вікно і готовий істотно знизити ціну на бельгійця.

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Іспанське видання ABC стверджує, що Реал готовий розлучитися з футболістом всього за 50 мільйонів євро – ця сума в два рази менше, ніж іспанці заплатили за Едена Челсі в 2019 році.

Вкладення в Азара не виправдали надій керівництва клубу. Зоряний бельгієць більшу частину часу лікувався, ніж грав. За час в Іспанії він 10 разів вибував з ладу через різних травм.

За три роки Азар забив всього чотири м'ячі і зробив 7 асистів у всіх турнірах. Не такої віддачі чекали в клубі, коли викладали за футболіста 115 мільйонів євро.

До речі, ми вже писали, що після поразки від Челсі в трансляцію потрапили кадри, як Азар жартує і сміється. Вболівальників Реала це розлютило.

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Дивіться, як Реал з Азаром програв півфінал Ліги чемпіонів: