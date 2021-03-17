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Розлючені футболісти змусили арбітра втекти зі стадіону прямо під час матчу

17 березня, 17:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гравці влаштували розправу над рефері

Абсолютно дикий епізод стався в одному з матчів четвертого дивізіону Болгарії між командами "Костинброд" і "Торнадо". Футболісти так розсердилися на арбітра, що від розправи його врятувала лише втеча.

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Головний суддя матчу пред'явив одному з футболістів попередження, після чого на нього з кулаками накинувся інший гравець. У підсумку рефері зупинив зустріч і покинув стадіон.

Раніше ми писали про скандал в українському футболі. Епопея почалася після того, як президент "Олімпіка" з матами увірвався в прямий ефір після поразки від "Шахтаря". Власник клубу Владислав Гельзін спробував підняти колег проти "суддівського свавілля", але великої підтримки не дочекався.

Читайте також: "Не Гельзіну після договірних матчів говорити про етику": продовження скандалу навколо "Олімпіка"

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арбітр чемпіонат Болгарії

Джерело: Football.ua

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