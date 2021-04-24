Розлучення зірки російського футболу: коханка відреагувала відвертим фото

Павло Мамаєв розлучився з Аланою, яка чекала його з в'язниці, і йде до іспанської брюнетки Ірен – та вже готується народити футболістові дитину

Ірен Гарсія Морено / Фото: Instagram

Напередодні в Ростові-на-Дону відбулося судове засідання у справі про розлучний процес скандального російського футболіста Ростова Павла Мамаєва і його дружини Алани, які прожили в шлюбі близько восьми років. Суд розлучив Алану і Павла Мамаєвих.

Реклама

Читайте також: Легенда Реала віддав дітей колишній дружині: який після раку і розлучення вигляд у красуні

Алана і Павло одружилися 2013 року. Незабаром у них народилася спільна дочка. Також Павло прийняв і первістка Алани – сина Алекса, якого та народила в попередньому шлюбі.

Павло Мамаєв і його колишня дружина Алана / Фото: Instagram

Реклама

Алана чекала чоловіка з в'язниці, куди той потрапив разом зі своїм другом Олександром Кокоріним за побиття московського чиновника.

/ Фото: Twitter

Однак незабаром після виходу футболіста на свободу в його особистому житті відбулися кардинальні зміни. Навесні 2021-го стало відомо, що Мамаєв загуляв на зборах Ростова в Іспанії з місцевої красунею – 28-річної спеціалісткою з юридичних консультацій Ірен Гарсією Морено. Більш того, та повідомила, що чекає від російського футболіста дитину.

І ось – Мамаєв став юридично вільним для стосунків з Ірен. При цьому питання майна і аліментів з колишньою дружиною Аланою будуть врегульовані мирним шляхом.

Реклама

Іспанська кохана Мамаєва вже відреагувала на новину про його розлучення. Ірен Гарсія Морено в сторіз свого Instagram опублікувала картинку з двома серцями, що, мабуть, уособлює новий любовний союз.

В тренді Український футбол повинен бути проти Суперліги руками і ногами: чим загрожує нам бунт еліти

В іншому ж пості Ірен виклала своє фото нижче пояса, на якому можна побачити назву відомої пісні T1One & I Nur: "Чому так боляче". Невже так вона співчуває Алані?

Дивіться більше фото іспанки, яка розбила шлюб Мамаєва

Реклама

Раніше ми писали, що чоловік обікрав зірку світового біатлону. Вона хоче посадити його на 10 років.

Дивіться сюжет про найскандальніші розлучення

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама