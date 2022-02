Хіба це можливо? Футболістка Ліверпуля забила хет-трик у свої ворота

Захисниця Ліверпуля та збірної Нової Зеландії Мейкайла Мур вписала своє ім'я в історію футболу. Під час міжнародного турніру SheBelieves Cup, у якому беруть участь жіночі збірні, відбувся поєдинок між господарями турніру США та Новою Зеландією.

Читайте також: Шахтар виграв у Динамо історичний матч (відео)

Результат у матчі "зробила" 25-річна Мур, яка забила три голи у свої ворота, зробивши рахунок 3:0 на користь США. Захисниця Ліверпуля відзначилася на 5-й, 6-й та 36-й хвилинах зустрічі.

Not great



New Zealands Meikayla Moore has hat trick до USof own goals.



(via @USWNT ) pic.twitter.com/ssB8G5dhyE