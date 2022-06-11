Рашисти захопили у заручники українського арбітра

Футбольний арбітр Дмитро Кубряк рятував життя захисників Маріуполя, де потрапив у полон до російських фашистів

Дмитро Кубряк перебуває у полоні у орків / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній рефері вищої ліги Олександр Шамич на своїй сторінці Facebook повідомив, що український арбітр Дмитро Кубряк перебуває у полоні у рашистів у Маріуполі.

Дмитро Кубряк – лікар-хірург за основною спеціальністю. Суддівство стало його другою професією. З початку військової агресії Росії Дмитро рятував поранених українських воїнів у військовому шпиталі Дніпра.

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Незважаючи на обстріли та постійні бомбардування Маріуполя, Дмитро разом із колегами поїхав рятувати поранених захисників України до обложеного міста. Там його захопили у полон окупанти.

Його дружина Наталія повідомила, що Дмитро перебуває у полоні з 12 квітня. Вона звернулася до всіх українців із закликом допомогти зі звільненням чоловіка.

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"Місце лікаря в операційній, а не в колонії! Допоможіть мені повернути сину – батька, а Україні – професіонала", – написала Наталя.

Зазначимо, що Дмитро Кубряк працював на матчах Професійної футбольної ліги (ПФЛ) як арбітр Першої ліги.

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Раніше ми розповідали, як російські окупанти загрожували розправою арбітру УАФ Ірині Петровій. За проукраїнську позицію загарбники п'ять днів протримали її у в'язниці.