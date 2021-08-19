19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Рапід – Зоря: пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
19 серпня, 21:32
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Дивіться трансляцію першого поєдинку плей-оф за вихід до групового турніру Ліги Європи, в якому луганська Зоря у Відні протистоїть місцевому Рапіду
Зоря (Луганськ) стартує в єврокубках
Зоря (Луганськ) стартує в єврокубках / Фото: Reuters

Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Рапід – Зоря доступний на нашому сайті.

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Рапід – Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РАПІД – ЗОРЯ

стартові склади

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Нагадаємо, Рапід невдало стартував у новому чемпіонаті Австрії. Після чотирьох турів на рахунку команди всього чотири бали і 10-е місце з 12 учасників ліги.

Такий же старт продемонструвала і Зоря. Підопічні Скрипника в чотирьох матчах заробили чотири бали і перебувають на дев'ятому рядку в Прем'єр-лізі. У попередньому матчі вони не змогли обіграти Минай Селезньова.

Додамо, що раніше з Ліги конференцій вибули українські клуби Ворскла і Колос.

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Динамо, вигравши золото Прем'єр-ліги, напряму потрапило до групового турніру Ліги чемпіонів.

А Шахтар за потрапляння до групового раундк ЛЧ ще має здолати опір Монако. Перший матч, у гостях, "гірники" виграли з рахунком 1:0.

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Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
4
9:2
10
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
4
3:10
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