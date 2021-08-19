Рапід – Зоря: пряма відеотрансляція матчу Ліги Європи

Дивіться трансляцію першого поєдинку плей-оф за вихід до групового турніру Ліги Європи, в якому луганська Зоря у Відні протистоїть місцевому Рапіду

Зоря (Луганськ) стартує в єврокубках / Фото: Reuters

Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Онлайн Рапід – Зоря доступний на нашому сайті.

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Рапід – Зоря: де дивитися матч Ліги Європи

ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ РАПІД – ЗОРЯ

стартові склади

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Нагадаємо, Рапід невдало стартував у новому чемпіонаті Австрії. Після чотирьох турів на рахунку команди всього чотири бали і 10-е місце з 12 учасників ліги.

Такий же старт продемонструвала і Зоря. Підопічні Скрипника в чотирьох матчах заробили чотири бали і перебувають на дев'ятому рядку в Прем'єр-лізі. У попередньому матчі вони не змогли обіграти Минай Селезньова.

Додамо, що раніше з Ліги конференцій вибули українські клуби Ворскла і Колос.

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Динамо, вигравши золото Прем'єр-ліги, напряму потрапило до групового турніру Ліги чемпіонів.

А Шахтар за потрапляння до групового раундк ЛЧ ще має здолати опір Монако. Перший матч, у гостях, "гірники" виграли з рахунком 1:0.