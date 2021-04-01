П'яний футболіст побився з батьком до крові: разборонити вдалося лише поліцейським

Колумбійський футболіст Фреді Гуарін, відомий за виступами за італійський Інтер, потрапив в скандал на батьківщині, влаштувавши бійку з власним батьком у нього в будинку. Хтось із родичів футболіста викликав правоохоронців, повідомивши про напад.

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У Мережі з'явлюся відео, на якому, ймовірно відображений момент бійки між Гуарін і його батьком, а поліцейські в цей момент відтягують футболіста. При цьому, одяг Фреді забруднена в крові, а сам гравець перебував в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє El Tiempo.

Зараз 34-річний Гуарін захищає кольори колумбійського Мільонаріоса. Протягом 10 років Гуарін захищав кольори збірної Колумбії, ставав бронзовим призером Кубка КОНКАКАФ. Також виступав за Порту, де ставав чемпіоном Португалії і переможцем Ліги Європи.

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