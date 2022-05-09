П'яні окупанти викрали суддю у Новій Каховці. Дівчина відмовлялася співпрацювати

Ірина Петрова не захотіла судити футбольний турнір, який організувала в її рідному місті проросійська влада

Ірина Петрова на мирному мітингу

Сьогодні вдень група п'яних чоловіків у цивільному одязі та з георгіївськими стрічками примусово забрали у відділення поліції Ірину Петрову. Дівчина працює футбольним тренером та арбітром. Раніше ми повідомляли, що найкращий футболіст Європи разом із сином захищає Україну.

Як пише в Facebook Каховська міська територіальна громада на Петрову напали біля її будинку в Новій Каховці. Подальша доля дівчини невідома.

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За чутками, Ірина Петрова напередодні відмовилася судити футбольний турнір, організований у місті окупантами.

Також дівчина виходила на проукраїнські мирні мітинги.

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Раніше помічник арбітра Марина Стрілецька розповіла, як російські окупанти займаються мародерством на українській території.