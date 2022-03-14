Путін, прийди? Італійські фанати попросили армію Росії розбомбити Неаполь

Вболівальники Верони не посоромилися теми війни в Україні, щоб зачепити своїх принципових суперників

Фанати зовсім з'їхали з глузду / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське вторгнення в Україну є головною новиною Європи останніми днями. Армія Путіна масово знищує мирне населення та бомбардує наші міста.

Усі цивілізовані країни підтримують український народ, проте навіть у них є мерзотники, що не гребують нічим задля власної мети. Такими можна назвати шанувальників італійського клубу Верона.

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Вчора "мастифи" приймали принципового суперника – Наполі. Місцеві вболівальники вивісили плакат, в якому вказали для росіян наступну ціль для ракетного удару.

Після введення координат 40 ° 50'N 14 ° 15' E пробивається домашнє місто "партенопеїв" Неаполь. Наголошується, що Верона вже засудила поведінку своїх фанів.

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Сам матч закінчився з рахунком 1:2, а Верона догравала зустріч вдев'ятьох. У господарів голом відзначився Фараоні, тоді як за гостей дубль оформив Осімхен.

Після 29 турів "мастифи" розташувалися на дев'ятому місці, за п'ять балів від єврокубкової зони. Зі свого боку Наполі йде другим, відставання від лідера Мілана – 3 очки.