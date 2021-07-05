ПСЖ підготував трансферні бомби до старту нового сезону

Французький гранд дуже хоче виграти Лігу чемпіонів і запросив в команду зіркових Рамоса, Доннарумма, Війнальдум і Хакимі. оголошення гряде

Капітан "Реала" Серхіо Рамос / Фото: Reuters

Поки що тривають баталії Євро-2020, клуби вже щосили думають про сезон 2021/2022. Парі Сен-Жермен, якому ніяк не вдається перемогти в Лізі чемпіонів, продовжує робити нові спроби. Щоб зробити команду сильнішою, боси клубу зробили кілька гучних підписань.

Тим часом розкритий конфлікт Погба, Варана і Павара в збірній Франції.

Французьке видання Le Parisien оголосило, що ПСЖ нарешті домовився про дворічний контракт з Серхіо Рамосом. Його брат і агент в останні дні вели переговори з клубом і ось прийшли до консенсусу. Іспанець покинув Реал в якості вільного агента і ось тепер сплив у Франції.

Трохи раніше парижани вкрали в Барселони Джорджиньйо Вейналдума, хоча нідерландський півзахисник вже мав домовленість з каталонцями. Також безкоштовно ПСЖ дістався основний воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма. А контракт з марокканським захисником Інтера Ашрафом Хакімі підпишуть після проходження медичного огляду, повідомляє видання.

З таким підсиленням французький клуб буде вважатися одним з претендентом на успіх в ЛЧ. Тим більше Кіліан Мбаппе думає продовжувати контракт, та й Неймар нікуди не йде. Нагадаємо, в минулому сезоні ПСЖ програв у півфіналі МанСіті, а роком раніше – в фіналі Баварії.

Днями Італія встановила рекорд чемпіонатів Європи й більше 1000 хвилин не пропускала.

Дивіться, як бельгійці забили Доннарумма на ЧЄ з пенальті, але програли: