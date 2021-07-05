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ПСЖ підготував трансферні бомби до старту нового сезону

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
5 липня, 08:40
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Французький гранд дуже хоче виграти Лігу чемпіонів і запросив в команду зіркових Рамоса, Доннарумма, Війнальдум і Хакимі. оголошення гряде
Капітан "Реала" Серхіо Рамос
Капітан "Реала" Серхіо Рамос / Фото: Reuters

Поки що тривають баталії Євро-2020, клуби вже щосили думають про сезон 2021/2022. Парі Сен-Жермен, якому ніяк не вдається перемогти в Лізі чемпіонів, продовжує робити нові спроби. Щоб зробити команду сильнішою, боси клубу зробили кілька гучних підписань.

Тим часом розкритий конфлікт Погба, Варана і Павара в збірній Франції.

Французьке видання Le Parisien оголосило, що ПСЖ нарешті домовився про дворічний контракт з Серхіо Рамосом. Його брат і агент в останні дні вели переговори з клубом і ось прийшли до консенсусу. Іспанець покинув Реал в якості вільного агента і ось тепер сплив у Франції.

Трохи раніше парижани вкрали в Барселони Джорджиньйо Вейналдума, хоча нідерландський півзахисник вже мав домовленість з каталонцями. Також безкоштовно ПСЖ дістався основний воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма. А контракт з марокканським захисником Інтера Ашрафом Хакімі підпишуть після проходження медичного огляду, повідомляє видання.

З таким підсиленням французький клуб буде вважатися одним з претендентом на успіх в ЛЧ. Тим більше Кіліан Мбаппе думає продовжувати контракт, та й Неймар нікуди не йде. Нагадаємо, в минулому сезоні ПСЖ програв у півфіналі МанСіті, а роком раніше – в фіналі Баварії.

Днями Італія встановила рекорд чемпіонатів Європи й більше 1000 хвилин не пропускала.

Дивіться, як бельгійці забили Доннарумма на ЧЄ з пенальті, але програли:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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