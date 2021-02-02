Пряма відеотрансляція матчу "Інтер" – "Ювентус" в Кубку Італії

У вівторок, 2 лютого, в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца" відбудеться перший матч 1/2 фіналу Кубка Італії: "Інтер" прийме "Ювентус". Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом, а на нашому сайті буде доступна пряма відеотрансляція матчу. Також онлайн "Інтер" – "Ювентус"можна дивитися за допомогою нашого текстового онлайну.

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У сьогоднішній зустрічі "Інтер" не зможе розраховувати на свого головного нападника Ромелу Лукаку, який в попередньому матчі проти "Мілана" заробив попередження за конфлікт зі Златаном Ібрагімовичем і тепер відбуває одноматчеву дискваліфікацію через перебір карток.

У "Ювентуса" не зіграють Паулу Диба, Аарон Ремзі і Франко Ісраель – всі троє травмовані. Зате до складу повернувся Кріштіану Роналду, який відпочивав минулого тижня зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес в Альпах.

"Інтер" є фаворитом матчу: коефіцієнт на перемогу команди Антоніо Конте – 2.55, на нічию – 3.30, на перемогу "Ювентуса" – 2.95. Однак на вихід у фінал, на думку букмекерів, більше шансів має вже "Ювентус" – 1.74 проти 2.17. Зустріч у відповідь відбудеться 9 лютого в Турині.

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Дивіться, як "Ювентус" обіграв "Сампдорію" в попередньому матчі:

А так "Інтер" розгромив "Беневенто":

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