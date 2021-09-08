Перевірка боєм. Стала відома заявка України на матч з Чехією

Наставник національної команди Олександр Петраков визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у товариському матчі зі збірною Чехії

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Сьогодні на стадіоні "Дусан-Арена" в Пльзені відбудеться товариський матч між збірними Чехії та України. Онлайн Чехія – Україна є на нашому сайті. Початок поєдинку о 21:45 за київським часом.

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Третій матч збірної під керівництвом Олександра Петракова наша команда проведе не в оптимальному складі. Раніше повідомлялося, що головний тренер провів ротацію гравців, відправивши відпочивати вісім футболістів: Андрія Пятова, Миколу Матвієнка, Тараса Степаненка, Сергія Сидорчука, Віктора Циганкова, Іллю Забарного, Віталія Миколенка та Руслана Малиновського.

Збірна України готується до матчу з Чехією / Фото: УАФ

Замість них в збірну України були викликані гравці з резервного списку – Юхим Конопля з донецького Шахтаря, Владислав Кочергін і Сергій Булеца з луганської Зорі.

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Збірна України сьогодні зіграє в жовтому комплекті форми, чехи в червоному.

Заявка збірної України на матч з Чехією.

Воротарі: 1. Денис Бойко, 23. Дмитро Різник

1. Денис Бойко, 23. Дмитро Різник Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 8. Віктор Корнієнко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв

2. Едуард Соболь, 3. Олександр Сирота, 4. Сергій Кривцов, 5. Юхим Конопля, 8. Віктор Корнієнко, 18. Тарас Качараба, 19. Олександр Тимчик, 21. Олександр Караваєв Півзахисники: 7. Андрій Ярмоленко, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочергін, 17. Олександр Зінченко, 22. Сергій Булеца

7. Андрій Ярмоленко, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 14. Євген Макаренко, 15. Владислав Кочергін, 17. Олександр Зінченко, 22. Сергій Булеца Нападники: 9. Роман Яремчук, 20. Данило Сікан

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