Перевірка боєм: Динамо проведе спаринг з Інтером

Чемпіон України в рамках підготовки до Ліги чемпіонів проведе товариський матч з найсильнішою командою італійської Серії А

Динамо проведе спаринг проти чемпіона Серії А команди Інтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Київське Динамо зіграє контрольний матч з чинним чемпіоном Серії А командою Інтер. Офіційний сайт киян повідомляє про досягнуту домовленість між клубами провести спаринг в рамках підготовки до єврокубків.

Товариський матч з командою Сімоне Індзагі відбудеться в суботу, 14 серпня, на арені U-Power Stadium в Монці. Початок гри заплановано на 19:30 за київським часом.

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Гравець Інтера Ромелу Лукаку (зліва) / Фото: Reuters

Для підопічних Мірчі Луческу ця контрольна гра з найсильнішою командою італійської Серії А стане відмінною репетицією напередодні старту в Лізі чемпіонів.

Біло-сині готуються зіграти з Інтером / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Нагадаємо, що "біло-сині" вже по ходу чемпіонату зіграли спаринги з турецькими клубами Фенербахче (1:1) і Газіантеп (3:2).

Новачок киян Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У найближчу неділю, 8 серпня, кияни проведуть матч 3-го туру УПЛ проти Зорі, а в середу 11-го серпня зіграють пропущений поєдинок з Минаєм. А в наступну суботу на них чекає гра з міланським Інтером.

Нагадаємо, що старт групового етапу Ліги чемпіонів запланований на 14 вересня.