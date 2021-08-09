8 серпня 90+5’ Відео
Зоря 1
Динамо 2
8 серпня 19:30 Відео
Ворскла 4
Львів 1
9 серпня 19:30
Десна --
Інгулець --
11 серпня 19:30
Динамо --
Минай --
13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Проти українця Зозулі в Іспанії виступила ЛГБТ-спільнота

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
9 серпня, 13:23
Копіювати лінк
Український нападник Роман Зозуля недавно знайшов собі нову команду в Іспанії. Але його кар'єра в Фуенлабраді під загрозою через протест ЛГБТ-спільноти
Проти Романа Зозулі виступила ЛГБТ-спільнота
Проти Романа Зозулі виступила ЛГБТ-спільнота / Фото: Facebook

Після того, як Роман Зозуля пішов з Альбасете, він довго не міг знайти нову команду. Перед цим трансфер українця двічі! зривали фанати – в Ешторіл і Алькокорн.

Читайте також: Чому Зозулю в Іспанії вважають нацистом: всі подробиці скандалу

Нарешті, Роману вдалося домовитися з керівництвом Фуенлабради про дворічний контракті. Однак прихід українця знову викликав невдоволення. На цей раз – ЛГБТ-спільноти Fuenla Entiende.

"Зозуля публічно підтримував українське воєнізоване формування, яке пов'язане з радикальними організаціями, а в соціальних мережах позував на тлі нацистської нумерології.

Крім того, Зозулю на матчах публічно підтримували політичні лідери ультраправої іспанської партії VOX.

У всьому світі відомо, що люди з поглядами Зозулі нетерпимі до інакомислення і схильні здійснювати напади на іммігрантів і представників сексуальних меншин.

У нашому місті, який є еталоном захисту прав людини, не місце подібним фашистським, ксенофобським і гомофобську ідей і цінностей, які не мають нічого спільного зі спортивними цінностями і суперечать цінностям, які місто Фуенлабрада будувало і відстоювало протягом багатьох років", – йдеться в заяві Fuenla Entiende.

Нагадаємо, з подібним ставленням Роман Зозуля вже стикався в Іспанії. У 2017 році він повинен був перейти в Райо Вальєкано – фанати цього клубу зірвали трансфер, звинувативши українця в ультраправих і нацистських поглядах.

При цьому в Україні в червні цього року Роман Зозуля отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня за те, що не один рік допомагає нашим військовим.

Копіювати лінк
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти