Проти "Динамо" зможе зіграти воротар, який ще вчора хворів на COVID-19

Бельгійський "Брюгге" оголосив заявку на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо". Трансляція матчу "Брюгге" – "Динамо" вже доступна на нашому сайті.

Реклама

Читайте також: "Брюгге" – "Динамо": де дивитися матч Ліги Європи

У сьогоднішній зустрічі може зіграти воротар Сімон Міньйоле, хоча напередодні він отримав позитивний тест на коронавірус. А ось півзахисник Шарль де Кетеларе залишився поза заявкою. Як ми писали раніше, гравці "Брюгге" отримали підозрілі результати тестів. З огляду на те, що жодних симптомів у них не було, в середу вони перездавали тест на COVID-19 в тій же лабораторії УЄФА. Міньоле отримав негативну тест, а Кеталере залишився на карантині, повідомляє офіційний сайт "Брюгге".

Повністю заявка "Брюгге" виглядає наступним чином:

Воротарі: Міньоле, Хорват, Шінтон, Ламменс.

Міньоле, Хорват, Шінтон, Ламменс. Захисники: Соболь, Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехелен, де Куйпер, Мата, Фуакала.

Соболь, Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехелен, де Куйпер, Мата, Фуакала. Півзахисники: Баланте, Дірар, Фофана, Вормер, ван ден Кейбус, Енгельс.

Баланте, Дірар, Фофана, Вормер, ван ден Кейбус, Енгельс. Нападники: Окереке, Баджо, Дост, Сервайс.

Дивіться, як "Брюгге" і "Динамо" грали тиждень тому:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама