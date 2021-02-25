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Проти "Динамо" зможе зіграти воротар, який ще вчора хворів на COVID-19

25 лютого, 18:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Сімон Міньйоле перездав тест і отримав негативний результат

Бельгійський "Брюгге" оголосив заявку на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти київського "Динамо". Трансляція матчу "Брюгге" – "Динамо" вже доступна на нашому сайті.

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У сьогоднішній зустрічі може зіграти воротар Сімон Міньйоле, хоча напередодні він отримав позитивний тест на коронавірус. А ось півзахисник Шарль де Кетеларе залишився поза заявкою. Як ми писали раніше, гравці "Брюгге" отримали підозрілі результати тестів. З огляду на те, що жодних симптомів у них не було, в середу вони перездавали тест на COVID-19 в тій же лабораторії УЄФА. Міньоле отримав негативну тест, а Кеталере залишився на карантині, повідомляє офіційний сайт "Брюгге".

Повністю заявка "Брюгге" виглядає наступним чином:

  • Воротарі: Міньоле, Хорват, Шінтон, Ламменс.
  • Захисники: Соболь, Коссуну, Рикка, ван дер Бремпт, Мехелен, де Куйпер, Мата, Фуакала.
  • Півзахисники: Баланте, Дірар, Фофана, Вормер, ван ден Кейбус, Енгельс.
  • Нападники: Окереке, Баджо, Дост, Сервайс.

Дивіться, як "Брюгге" і "Динамо" грали тиждень тому:

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Ліга Європи Динамо Київ Брюгге Симон Миньоле

Джерело: Сегодня|Спорт

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