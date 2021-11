Просто подивіться на Роналду: емоції португальця після сенсаційної поразки від збірної Сербії

Недільний поєдинок у Лісабоні між збірними Португалії та Сербії завершився сенсацією. Гості здобули вольову перемогу 2:1, а з нею і пряму путівку на ЧС-2022.

Португальців же чекає плей-офф із півфіналу та фіналу, тож Кріштіану Роналду має всі шанси не виступити на мундіалі-2022 у Катарі.

36-річний форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду емоційно відреагував на поразку національної команди у заключному матчі групової стадії відбору до ЧС-2022 зі збірною Сербії (1:2).

Just look at Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/tcwX3bayJD