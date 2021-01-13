Прогноз Олександра Шовковського на Суперкубок Іспанії

Півфінал Суперкубка Іспанії стане відмінним тестом для команди Рональда Кумана. "Барселона" набирає оберти і готова довести свою силу на шляху до очікуваної битви за трофей із мадридським "Реалом". Як складеться сьогоднішній матч каталонців, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

"Реал Сосьєдад" завершив попередній сезон Ла Ліги на 6-му рядку, а можливість поборотися за Суперкубок країни отримав завдяки виходу в фінал Кубка Іспанії. Команда побореться за Суперкубок лише вдруге у своїй історії. Раніше клуб вигравав трофей у далекому 1982 році, розгромивши за підсумком двох зустрічей мадридський "Реал" (0:1, 4:0).

У "Реал Сосьєдад" складний період у чемпіонаті – лише одна перемога в останніх 9 матчах Ла Ліги (4 нічиїх, 4 поразки). В останньому турі команда програла на виїзді "Севільї" (2:3), випала із топ-4 і тепер посідає 5-те місце у турнірній таблиці.

"Барселона" отримала можливість поборотися за трофей завдяки другому місцю в Ла Лізі за підсумками попереднього сезону. Каталонці більше за всі інші іспанські команд виборювали Суперкубок країни – 13 разів. У XXI столітті "Барселона" грала у фіналі цього турніру 11 разів і у 8 випадках перемогла.

В останньому турі "Барселона" розгромила на виїзді "Гранаду" (4:0) і піднялася в турнірній таблиці на третю позицію. Команда Кумана не програє в Ла Лізі 8 матчів поспіль (6 перемог, 2 нічиї). При цьому каталонці три останні зустрічі провели в гостях і усі виграли.

"Реал Сосьєдад" – "Барселона". Прогноз

Матч покаже, що "Барселона" рухається у вірному напрямку, а Мессі і Грізманн знову забивають. Баскам може допомогти або дикий нефарт каталонців, або черговий снігопад в Іспанії.

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