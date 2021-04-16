Прогноз Олександра Шовковського на матчі Серії А

У чемпіонаті Італії все менше матчів залишається до завершення сезону. Але інтрига зберігається

І цього разу нас чекають цікаві протистояння у верхній частині турнірної таблиці. Чим вони можуть завершитися, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Аталанта" – "Ювентус": обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.5

"Аталанта" проти "Ювентуса", офіційним беттінг-партнером якого є Parimatch, – один з найцікавіших та найважливіших матчів останньої частини сезону в Серії А. Важливий він для обох команд, адже вони претендують на місце у Лізі чемпіонів. Після 30 турів "Юве" йде на третьому місці, "Аталанта" четверта, між ними – лише одне очко.

"Ювентус" в минулому турі переміг вдома "Дженоа" 3:1 і це друга перемога поспіль – до цього команда Андреа Пірло виграла у "Наполі" (2:1). Шість очок за два тури – чудова реакція на несподівану поразку від "Беневенто" та нічию в дербі з "Торіно". Пірло дуже хвалив "Юве", особливо після гри з "Наполі", говорив, що саме такий менталітет та характер він хоче бачити у своїх гравців.

"Аталанта" після поразки від "Інтера" на початку березня почала переможну серію. Вона налічує вже чотири матчі: 3:1 зі "Спецією", 2:0 з "Вероною", 3:2 з "Удінезе", 3:2 з "Фіорентиною". На перших ролях – Руслан Маліновський. Півзахисник збірної України в останніх трьох матчах забив один гол та зробив чотири гольові передачі. А забивають колумбійці – на рахунку Луїса Муріеля та Дувана Сапата сім з останніх 11 голів команди.

На своєму полі у "Аталанти" чотири перемоги поспіль, загальний рахунок 15:6. "Ювентус" виграв один з останніх чотирьох матчів чемпіонату в гостях, набравши п’ять очок.

Прогноз

"Аталанта" з "Ювентусом" – дуже результативні команди, але їхній захист регулярно дозволяє суперникам створювати та навіть реалізовувати моменти. Ставка "обидві заб’ють" зіграла у трьох з останніх чотирьох матчів "Аталанти" в чемпіонаті та у трьох з останніх чотирьох матчів "Ювентуса". До цього можна додати статистику зустрічей команд. В останніх п’яти матчах між "Аталантою" та "Ювентусом" відзначилися обидві команди: 1:1, 2:2, 1:3, 1:1, 2:2. Тож ця ставка здається досить надійною.

Прогноз на матч "Наполі" – "Інтер": тотал менше 3.0. Коефіцієнт – 1.5

В Італії цього року, схоже, буде новий чемпіон. Після дев’яти поспіль скудетто "Ювентуса" "Інтер" готовий змінити туринців на троні. За вісім турів до завершення чемпіонату команда Антоніо Конте має 11 очок переваги над "Міланом", який йде другим.

"Інтер" в неймовірній формі. "Нерадзуррі" виграли 11 матчів поспіль і стали першою командою в історії Серії А, яка перемогла в перших 11 турах другого кола чемпіонату. Останньої поразки "Інтер" зазнав шостого січня – 1:2 на полі "Сампдорії. Безпрограшна серія нараховує 14 матчів.

"Наполі" має на 15 очок менше за "Інтер" і займає п’яте місце. Завдання неаполітанців – потрапити до Ліги чемпіонів, і шанси його виконати непогані. Останнім часом команда Ріно Гаттузо додала, у неї одна поразка за вісім турів та шість перемог. Вдома у "Наполі" шість перемог поспіль із загальним рахунком 18:4. Серед команд, які за останні три місяці програли в Неаполі, є навіть "Ювентус" – 0:1 13-го лютого.

Прогноз

"Інтер" дуже мало пропускає та останнім часом рідко виграє з різницею в кілька голів. Матчі "Наполі" більш результативні, але із серйозними суперниками у другій половині чемпіонату голів небагато. Тож робимо висновок, що матч навряд чи буде результативним.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама