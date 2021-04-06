Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

Як можуть завершитися ці протистояння, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Реал" – "Ліверпуль": команди заб’ють більше 2.5 гола. Коефіцієнт 1.8

Мадридці виграли 5 із 6 останніх матчів у ЛЧ (1 поразка), хоча перед цим вони не перемагали у 4 поспіль поєдинках ЛЧ (1 нічия, 3 поразки). На своєму полі в ЛЧ у "Реала" серія із 3 перемог.

Перед матчем з "Ліверпулем" команда Зінедіна Зідан перемогла в Ла Лізі "Ейбар" 2:0 (Асенсіо, Бензема). "Реал" не програє в усіх турнірах вже 11 матчів (9 перемог, 2 нічиї). В чемпіонаті мадридці повернулися на 2-е місце і скоротили відставання від "Атлетіко" до 3 очок. Щоправда, у "Атлетіко" матч в запасі.

У 9 попередніх матчах в ЛЧ "Ліверпуль" здобув 7 "сухих" перемог (1 нічия, 1 поразка). Єдиної поразки команда Клоппа зазнала на своєму полі від "Аталанти" (0:2). На виїзді "Червоні" виграли 4 із 6 останніх матчів ЛЧ (1 нічия, 1 поразка). На чужому полі "Ліверпуль" востаннє програв "Атлетіко" в лютому минулого року (0:1).

В АПЛ команда Клоппа посідає 5-е місце, відставання від ТОП-4 – 2 очки. В останньому турі "Ліверпуль" переміг на виїзді "Арсенал" 3:0 (Жота-2, Салах). "Червоні", вперше з червня 2020 року, не пропускають вже 3 матчі поспіль.

"Реал" – "Ліверпуль". Прогноз

Команди обміняються голами, зважаючи на форму Бензема і Салаха. "Ліверпуль" і хотів би усе вирішити в Мадриді, але "Реал" не дасть себе перебігати і перетиснути.

Прогноз на матч "Манчестер Сіті" – "Боруссія" Дортмунд: перемога господарів. Коефіцієнт – 1.4

Перевага "Ман Сіті" над найближчим переслідувачем у чемпіонаті Англії становить 17 очок. "Манчестер Юнайтед" зіграв на два матчі менше, але в будь-якому випадку відрив дуже великий. Саме МЮ – єдина команда, яка перемога "Сіті" за останні чотири з половиною місяці. У команди Пепа Гвардіоли одна поразка в останніх 34 матчах у всіх турнірах.

До зустрічі з "Юнайтед" "Ман Сіті" виграв 21 матч поспіль, після – знову почав перемагати. Зараз у "Сіті" п’ять перемог поспіль з загальним рахунком 14:2. Лише в одному з останніх дев’яти матчів "Сіті" забив менше двох голів.

У середині грудня "Боруссія" змінила тренера: замість Люсьєна Фавра головним став Едін Терзіч. Тоді команда йшла у Бундеслізі п’ятою, за шість очок від лідера. За три місяці позиція в таблиці та сама, але до "Баварії" 21 очко.

У чемпіонаті "Боруссії" дуже не вистачає стабільності. У 2021 році команда програла "Байєру", "Боруссії" Менхенгладбах, "Фрайбургу", "Баварії" та "Айнтрахту". Домашня поразка від "Айнтрахта" 1:2 сталася саме напередодні виїзду до Манчестера – третього квітня. Загалом у "Боруссії" одна перемога в п’яти останніх матчах. У цих іграх дортмундці забили чимало – дев’ять голів, але пропустили ще більше – одинадцять.

"Ман Сіті" – "Боруссія". Прогноз

У "Боруссії" зараз складний період та багато проблем. У "Ман Сіті" – жодних, отже великий крок до півфіналу команда Пепа Гвардіоли має зробити вже у першому матчу.

Прогноз на матч "Баварія" – "Парі Сен-Жермен": гості не програють. Коефіцієнт 1.9

Напередодні "Баварія" виграла головний матч сезону в Бундеслізі, обігравши на виїзді головного конкурента "РБ Лейпциг" 1:0 (Горетцка). Мюнхенці забивають вже 62 матчі поспіль – це рекорд для німецьких клубів. "Баварія" лідирує в чемпіонаті, відрив від "РБ Лейпциг" – 7 очок.

"Баварія" – чинний переможець ЛЧ. У попередньому раунді плей-офф баварці пройшли римський "Лаціо" (4:1, 2:1). Мюнхенці вийшли у чвертьфінал удев'яте за 10 останніх сезонів ЛЧ. За цей час вони не змогли подолати бар'єр 1/8 фіналу лише в сезоні 2018/19, коли поступилися майбутньому володарю трофею – "Ліверпулю" (0:0, 1:3). Всього ж "Баварія" в 19-й раз зіграє в чвертьфіналі ЛЧ, що є рекордом турніру.

Поразка від "Ліверпуля" в сезоні 2018/19 поки що є останньою для мюнхенців в ЛЧ. Безпрограшна серія команди триває вже 19 поєдинків (18 перемог, 1 нічия). А на домашньому стадіоні в ЛЧ "Баварія" перемагає вже 8 матчів. В кожному з них вона забивала як мінімум 2 голи.

На відміну від "Баварії", парижани програли ключовий матч у боротьбі за титул в національному чемпіонаті. ПСЖ поступився вдома "Ліллю" (0:1) і віддав йому перше місце. Різниця між претендентами на чемпіонство – 3 очки. ПСЖ програв в чемпіонаті Франції 2 з 3 останніх матчів.

В 1/8 фіналу ЛЧ ПСЖ виявився сильнішими за "Барселону" (4:1, 1:1), яка до цього проходила у чвертьфінал 13 разів поспіль. ПСЖ сьомий раз у своїй історії гратиме на стадії 1/4 фіналу ЛЧ, причому втретє із сезону 2012/13 – це кращий результат серед усіх французьких клубів.

У команди Маурісіо Почеттіно 5-матчева серія без поразок в ЛЧ (4 перемоги, 1 нічия). А на виїзді парижани не програли у 9 з 11 попередніх зустрічей в ЛЧ (7 перемог, 2 нічиї). Причому в гостях ПСЖ забиває як мінімум один гол протягом 20 матчів в ЛЧ.

"Баварія" – ПСЖ. Прогноз

Втомлена трофеями і славою "Баварія" може елементарно недооцінити цей нервовий, але талановитий ПСЖ. Якщо піде гра у Мбаппе і Неймара, то гості можуть навіть перемогти в Мюнхені.

Прогноз на матч "Порту" – "Челсі": перемога "Порту" з форою (+1). Коефіцієнт – 1.6

"Порту" пройшов "Ювентус", і на це можна подивитися з двох боків. З одного, туринці останнім часом не надто вдало грають у плей-оф Ліги чемпіонів та й взагалі в поганій формі. З іншого, після поразки від "Порту" "Юве" виграв п’ять з наступних шести матчів. Та й взагалі можна згадати банальну фразу про те, що слабких команд у плей-оф ЛЧ не буває, тож "Порту" не варто недооцінювати.

У чемпіонаті "Порту" виграв останні чотири матча, забивши двічі в кожному. Але головний матч – проти "Спортинга" наприкінці лютого – завершився нічиєю, і команда Сержіу Консейсау відстає від лісабонців на сім очок. У "Спортінга" ще й матч в запасі, тому цього сезону "Порту" схоже буде без чемпіонства.

Томас Тухель змінив Френка Лемпарда наприкінці січня, і, зважаючи на результати, це було чудове рішення керівництва "Челсі". Лондонська команда пройшла 14 матчів без поразок: десять перемог, чотири нічиї. "Челсі" обіграв "Тоттенхем", "Ліверпуль" та "Евертон", зіграв внічию з "Ман Юнайтед", двічі переміг "Атлетіко" у Лізі чемпіонів.

Безпрограшна серія закінчилася минулого тижня. Вдома "Челсі" поступився "Вест Бромвічу", який йде 19-м у таблиці, – 2:5. Такий рахунок частково пояснюється, вилученням Тіаго Сілви на 29-й хвилині, але ж це все одно не виправдовує команду. У гостях "Челсі" з Тухелем ще не програвав: п’ять перемог, дві нічиї та лише два пропущені голи. Втім, і забили небагато – сім.

"Порту" – "Челсі". Прогноз

Матчі "Челсі" останнім часом у більшості випадків нерезультативні – команда Тухеля майже не пропускає і мало забиває. Враховуючи це, можна поставити на перемогу "Порту" з форою (+1). Здається, якщо "Челсі" й переможе, то з різницею не більше ніж в один гол.

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