Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

Які команди пройдуть до наступної стадії турніру, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Ман Сіті" — "Борусія" М: фора (-1.5) на господарів. Коефіцієнт – 1.7

Нещодавно неймовірну серію перемог "Ман Сіті", яка складала 10+, обірвав "Манчестер Юнайтед". Обірвав прагматично, не дозволивши реалізувати всі свої сильні сторони, здобувши перемогу із рахунком 2:0. Із тим саме рахунком, який потрібен "Борусії" М для того, щоб хоча б зачепитися за овер-тайм.

Проте в інших матчах перевага "Ман Сіті" над суперниками досягала різниці трьох м’ячів. "Вулвергемптон" підопічні Гвардіоли перемогли із рахунком 4:1, "Саутгемптон" – 5:2, "Фулгем" – 3:0.

"Борусія" потрапила у непростий стан після того, як стало відомо про відставку головного тренера Марко Розе. Так, тренер очолює команду, але відтоді результати "Борусії" виглядають просто жахливими. Кілька цифр до уваги: 8 матчів не виграють в гостях. 6 поразок у останніх 6 поєдинках, 5 з 6 останніх зустрічей менхенгладбахці пропускали першими.

"Ман Сіті" — "Борусія М". Прогноз

Менхенгладбахці виглядають вкрай жахливо після того, як стало відомо, що Марко Розе покидає посаду головного тренера. І немає жодних передумов для того, щоб матч-відповідь склався для команди краще після 0:2.

Прогноз на матч "Реал" – "Аталанта": обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.6

Після перемоги над "Аталантою" у першій зустрічі "Реал" провів три матчі у чемпіонаті Іспанії. Команда Зінедіна Зідана зіграла 1:1 з "Реал Сос’єдад" та "Атлетіко" і перемогла "Ельче" – 2:1.

Відстань від "Атлетіко", який лідирує у Ла Лізі, – 6 очок. Ситуація не є безнадійною, зважаючи, що у "Реала" одна поразка в чемпіонаті з кінця листопада. Із 7 останніх матчів у національній першості "Реал" виграв 5. Варто зауважити, що команда Зідана діє досить цинічно. В останніх 8 матчах вона не забиває більше 2 голів, у 4 не пропустила, у 4 суперники "Реала" відзначилися 1 раз.

У "Аталанти" після зустрічі з "Реалом" 3 перемоги та 1 поразка у Серії А. Бергамаски програли "Інтеру" 0:1 в гостях, а в інших 3 матчах забили десять голів: 2:0 з "Сампдорією", 5:1 з "Кротоне", 3:1 проти "Спеції".

Матч з "Інтером" закінчився з тим самим рахунком, що й зустріч із "Реалом", але мав інший сценарій. Команди грали у рівних складах, у "Аталанти" було достатньо шансів відзначитися. "Аталанту" у підсумку хвалили, не дивлячись на поразку. В інших 3 матчах команді Гасперіні було легко.

"Реал" – "Аталанта". Прогноз

Швидке вилучення зламало план "Аталанти" на гру в Бергамо – довелося весь матч захищатися. У Мадриді буде зовсім інший матч, адже гостям вже нічого втрачати – треба забивати та грати агресивно. Обидві заб’ють ­– перспективний варіант для ставки.

Прогноз на матч "Челсі" – "Атлетіко": гості не програють. Коефіцієнт 1.7

"Челсі" ніколи не вилітав у плей-офф єврокубків після перемоги в першому матчі на виїзді, а таке траплялося 13 разів. Цього сезону команда пройшла групову стадію ЛЧ, не програвши жодного матчу і посівши 1-е місце в групі. Але при цьому лондонці здобули лише 2 перемоги в 10 останніх домашніх матчах в ЛЧ (6 нічиїх, 2 поразки).

На своєму полі в ЛЧ "Челсі" не виграв у 5 останніх матчах проти іспанських команд (3 нічиї, 2 поразки). В останньому турі АПЛ "Челсі" не зміг обіграти "Лідс" (0:0) і перервав переможну серію із 2-х матчів. Команда Томаса Тухеля залишається в ТОП-4, але відставання від 1-го місця складає 20 очок. "Челсі" під керівництвом Тухеля ще не програв жодного матчу (8 перемог, 4 нічиї), команда не пропускає 5 матчів поспіль.

Мадридці проходили у чвертьфінал у 5 із 7 останніх сезонів ЛЧ. Цього сезону на груповому етапі ЛЧ "Атлетіко" посів 2-ге місце, пропустивши вперед лише чинного володаря трофея – "Баварію". Водночас у 5 останніх поєдинках в ЛЧ мадридці здобули всього одну перемогу (3 нічиї, 1 поразка).

На виїзді у "Атлетіко" 4 поразки у 6 попередніх зустрічах в ЛЧ. Крім того, команда здобула лише одну перемогу в основний час у 6 останніх виїзних поєдинках в ЛЧ з англійськими клубами (3 нічиї, 2 поразки).

Перед матчем в ЛЧ мадридці не зуміли обіграти в більшості в Ла Лізі "Гетафе" (0:0). Команда Сімеоне втратила очки у 4 із 6 останніх матчах чемпіонату (2 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка). "Атлетіко" залишається лідером Ла Ліги, але відрив від "Реала" зменшився до 6 очок.

"Челсі" – "Атлетіко". Прогноз

Навіть за потреби відіграватись Сімеоне не наважиться на авантюрний футбол. "Атлетіко" запропонує пресинг, боротьбу, фоли, але тільки не голи. "Челсі" підтримає це вовтузіння м’яча в центрі поля і все скінчиться нулями.

Прогноз на матч "Баварія" – "Лаціо": обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.7

"Баварія" після перемоги в Італії зіграла 3 матчі і здобула ще 3 перемоги: 5:1 з "Кельном", 4:2 з дортмундською "Боруссією", 3:1 з "Вердером". Після 2 поспіль матчів без перемог (нічия з "Армінією" та поразка від "Айнтрахта") команда Гансі Фліка знову нищить суперників. Перевага над "РБ Лейпциг" у турнірній таблиці – 4 очки.

Роберт Левандовський забив у цих 3 матчах 6 голів, у ворота "Боруссії" польський нападник зробив хет-трік. "Баварія" на дев’ятій хвилині вдома програвала 0:2, але Левандовський виправив ситуацію – 4:2.

"Лаціо" одразу після поразки від "Баварії" грав на полі "Болоньї" та несподівано поступився середняку Серії А 0:2. Потім був виїзд до Турину – 1:3 з "Ювентусом". В останньому турі римляни вдома грали з "Кротоне", який йде останнім, і навіть тут було складно – 3:2

Три поразки поспіль – такого з "Лаціо" не було з літа. В гостях команда Індзагі також програла тричі поспіль – до "Болоньї" та "Юве" були 1:3 з "Інтером". З початку грудня у "Лаціо" лише дві перемоги на виїзді: 2:0 з "Пармою" та 3:1 з "Аталантою".

"Баварія" – "Лаціо". Прогноз

"Баварії" треба втримати перевагу у три голи – зважаючи на форму "Лаціо", це буде просто. "Лаціо" треба дуже багато забивати – це складніше, але в останніх шести матчах "Баварія" пропустила, тож можна ставити на "обидві заб’ють".

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