Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

Вже на цьому тижні ми дізнаємося, які команди стануть першими учасницями чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Цього тижня стануть відомі перші учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Хто саме може зіграти у цій стадії турніру, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Ювентус" – "Порту": перемога господарів. Коефіцієнт – 1.5

"Ювентус", офіційним беттінг-партнером якого є бренд Parimatch, після поразки у Португалії зіграв чотири матчі і не програв жодного. Три матчі вдома "Юве" виграв: 3:0 з "Кротоне", 3:0 зі "Спецією", 3:1 з "Лаціо". На полі "Верони" втратив очки – 1:1.

Найбільш цікавим та показовим був матч з "Лаціо". "Юве" приймав команду, яка так само грає у плей-оф Ліги чемпіонів та знову змагається за місце у четвірці. Туринці пропустили першими, але відреагували чудово. Справа навіть не в трьох голах, які забив "Ювентус" – справив враження настрій команди, її впевненість у собі та чіткість дій в атаці. Саме цього не вистачало проти "Порту".

"Порту" за три тижні, які пройшли з першого матчу, виходив на поле чотири рази. Переміг "Марітіму" (2:1) та "Жил Вісенте" (2:0), а ось із серйозними суперниками було складніше. Вдома команда поділила очки з лідером чемпіонату – "Спортінгом", 0:0. Між командами десять очок у турнірній таблиці, "Порту" йде другим.

У Кубку після виїзної нічиєї 1:1 "Порту" поступився "Бразі" – 2:3. Отже є ризик закінчити сезон без трофеїв. Втім, поразка від "Браги" – єдина із середини січня, за 12 матчів. А в останніх 30 матчах "Порту" програв лише двічі.

"Ювентус" – "Порту". Прогноз

"Ювентус" мав дуже солідний вигляд проти "Лаціо", і це дозволяє Пірло з оптимізмом готуватися до матчу з "Порту". Із семи останніх матчів Ліги чемпіонів вдома "Юве" виграв шість, отже може розраховувати на перемогу.

Прогноз на матч "Боруссія" Дортмунд – "Севілья": команди заб’ють менше 3.5 гола. Коефіцієнт 1.5

"Боруссія" тричі виходила у чвертьфінал ЛЧ за останні 10 років. Команда дуже впевнено грає в ЛЧ на своєму полі. "Боруссія" не програла у 10 з 11 останніх домашніх матчів у цьому турнірі (7 перемог, 3 нічиї). Зокрема, команда з Дортмунда не програла на своєму полі двом іспанським клубам – "Барселоні" (0:0) і "Атлетіко" (4:0).

Перед поєдинком із "Севільєю" команда програла в чемпіонаті "Баварії" 2:4, хоч і вела в рахунку 2:0. "Боруссія" перервала серію з 5 матчів без поразок в усіх турнірах і залишається в Бундеслізі на 6-му місці, відставання від зони ЛЧ – 4 очки.

"Севілья" не програла у 6 попередніх виїзних поєдинках у ЛЧ (3 перемоги, 3 нічиї). Одна із цих зустрічей була з представником Бундесліги – "Баварією" (0:0). Цього сезону в ЛЧ в активі команди вже 4 перемоги (2 з них виїзні). У 19 останніх виїзних матчах у ЛЧ іспанський клуб лише один раз перемагав з різницею у два м’ячі. "Севілья" лише раз виходила у чвертьфінал ЛЧ (в сезоні-2017/18), що поки є найкращим досягненням команди в цьому турнірі.

В останньому турі Ла Ліги "Севілья" несподівано програла на виїзді "Ельче" 1:2. Це друга поспіль поразка команди в чемпіонаті, втім, це завадило їй залишитись на 4-му місці в турнірній таблиці.

"Боруссія" – "Севілья". Прогноз

Господарі гратимуть на утримання і гарантовано реалізують одну із численних контратак. "Севілья" домінуватиме більшу частину матчу, створить кілька гольових нагод, але вкотре підтвердить статус невезучої команди.

Прогноз на матч "Парі Сен-Жермен" – "Барселона": гості не програють. Коефіцієнт 1.7

У двох останніх сезонах, коли парижани вигравали першу зустріч на стадії 1/8 фіналу ЛЧ (розіграші 2016/17 і 2018/19), вони потім поступалися в матчі-відповіді і вибували з турніру.

Французи завдяки успіху в останньому матчі з каталонцями продовжили свою переможну серію в ЛЧ до 4 поєдинків, в яких виграли із загальним рахунком 13:3. На своєму полі ПСЖ переміг у 6 із 7 попередніх зустрічей в ЛЧ, причому у 5 з них парижани не пропускали голів. Перед грою з "Барселоною" команда пробилась до 1/8 фіналу Кубка Франції, обігравши "Брест" 3:0.

Каталонці програли з великим рахунком дві останні зустрічі в ЛЧ із загальною різницею 1:7. Двох поразок поспіль в ЛЧ у "Барселони" не було з сезону-2012/13, коли команда програла обидва півфінальні поєдинки проти "Баварії" (0:4, 0:3). До нинішнього розіграшу "Барселона" протягом 13 сезонів долала бар'єр 1/8 фіналу ЛЧ. У трьох випадках "Барса" це робила, програвши в першій зустрічі 2-матчевого протистояння (в розіграшах 2010/11, 2012/13 і 2016/17). Перед серією із 2 поразок каталонці не програвали в 13 із 14 попередніх зустрічей в ЛЧ (10 перемог, 3 нічиї). На виїзді у каталонців зараз 7-матчева безпрограшна серія в ЛЧ (5 перемог, 2 нічиї).

В останньому турі чемпіонату Іспанії "Барселона" перемогла на виїзді "Осасуну" 2:0. Команда Рональда Кумана посідає 2-е місце в Ла Лізі, відстаючи від "Атлетіко" на 3 очки, але зігравши на матч більше.

ПСЖ – "Барселона". Прогноз

Куман виграє в Парижі, але далі піде ПСЖ. Команди позмагаються у кого атакуючий футбол крутіший, тому очікуємо на розкішні голи від Мессі та Мбаппе.

Прогноз на матч "Ліверпуль" — "Лейпциг": гості заб’ють першими. Коефіцієнт – 2

"Ліверпуль" вдома програв майже все і всім, що можна було у чемпіонаті. Після неймовірної безпрограшної серії, коли здолати команду Клоппа на "Анфілді" виглядало нездійсненною місією, "Червоні" почали просто програвати і дуже часто навіть не забивати. Тому розраховувати на потрапляння до Ліги чемпіонів у наступному році можливо лише завдяки перемозі у єврокубку. І поки що теоретичні шанси "Ліверпуля" виглядають не такими вже й приреченими: підопічні Клоппа здобули перевагу у два м’ячі, якою спробують скористатися у матчі-відповіді. І, якщо мотивація дозволить, чвертьфінальна стадія "Червоних" може бути не такою вже і несподіванкою.

До поразки "Ліверпулю" "Лейпциг" востаннє втрачав очки із "Майнцом" у чемпіонаті 23 січня, після чого всі поєдинки виграв. І на це варто звернути увагу, оскільки "Бики" у цьому сезоні дуже хотіли б стати чемпіонами Німеччини. Наскільки великі шанси сказати важко – зрештою, боротися із "Баварією" за перемогу у німецькій Бундеслізі ніколи не буває легко. Тим не менш, "Лейпциг" поки що намагається. Гра проти "Ліверпуля" у цьому сенсі навіть зайва, оскільки витрачати енергію футболістів на ще один турнір не хотілося. Але з іншого боку, коли суперник у кризі, цим варто скористатися. Навіть попри 0:2 у першому матчі.

"Ліверпуль" — "РБ Лейпциг". Прогноз

Важко зважати на результат першого матчу і на останні поєдинки "Ліверпуля". Оскільки матч у Будапешті, то цілком ймовірна інтрига. "Лейпцигу" під силу не програти, це точно.

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