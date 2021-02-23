Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів

Цього тижня буде зіграна друга частина матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Яких результатів варто очікувати від цих протистоянь, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Атлетіко" – "Челсі": обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 2

Суперники зустрінуться в Бухаресті, але це не змінить розклади в протистоянні. Хіба що "Атлетіко" доведеться більше уваги приділяти чемпіонату, де мадридці головні претенденти на титул.

У групі ЛЧ команда Дієго Сімеоне посіла друге місце, пропустивши вперед "Баварію". За 6 матчів групового етапу мадридці здобули лише 2 перемоги (3 нічиї, 1 поразка). "Атлетіко" не програв в основний час у 7 із 10 останніх поєдинків в ЛЧ (4 перемоги, 3 нічиї).

Перед матчем в ЛЧ мадридці сенсаційно програли на своєму полі в Ла Лізі "Леванте" 0:2. "Атлетіко" перервав 11-матчеву серію без поразок в Ла Лізі. З останніх 4 матчів команда Сімеоне виграла лише один. "Атлетіко" лідирує в чемпіонаті, однак відрив від "Реала" скоротився до 3 очок. Щоправда, у "Атлетіко" є матч в запасі.

Лондонці (ще під керівництвом Френка Лемпарда) вийшли зі своєї групи ЛЧ з 1-го місця, не програвши жодного поєдинку (4 перемоги, 2 нічиї). На груповому етапі "Челсі" пропустив лише 2 голи (менше тільки у "Ман Сіті" – 1 м'яч).

В останньому турі АПЛ "Челсі" не зміг обіграти "Саутгемптон" (1:1) і перервав переможну серію із 4-х матчів. Команда Томаса Тухеля залишається в ТОП-4, але відставання від 1-го місця складає більше 10 очок. До речі, "Челсі" під керівництвом Тухеля не пропустив у 5 із 7 матчів у всіх турнірах.

"Атлетіко" – "Челсі". Прогноз

Буде мінімум видовища і максимум контроля м’яча та штовханини. Кризовий "Атлетіко" пересидить матч у захисті. "Челсі" матиме перевагу, але для перемоги команді не вистачає креативу.

Прогноз на матч "Лаціо" – "Баварія": обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.5

"Лаціо" у Серії А наздогнав "Рому", "Ювентус", "Наполі" – зараз команда знову претендує на місце у Лізі чемпіонів. Нещодавно була серія із шести перемог поспіль – її перервав "Інтер" (3:1). Але після поразки від команди Антоніо Конте "Лаціо" знову почав перемагати – за 8 турів у римлян лише один програш. На своєму полі у "Лаціо" 7 перемог поспіль, загальний рахунок 13:3.

"Баварія" взяла одне очко за останні два матчі чемпіонату Німеччини – такого не було з кінця 2019 року. Мюнхенці зіграли 3:3 з "Армінією", а у суботу поступилися на полі "Айнтрахта" – 1:2.

Втім, це лише третя поразка "Баварії" у чемпіонаті – команда йде першою, випереджає "РБ Лейпціг" на п’ять очок. До цих двох матчів у "Баварії" була серія з п’яти перемог поспіль у Бундеслізі і ще дві перемоги на клубному чемпіонаті світу, який команда виграла.

У Лізі чемпіонів "Баварія" не програє з березня 2019-го (1:3 з "Ліверпулем"). Після цього у команди 16 перемог та одна нічия – 1:1 з "Атлетіко" в Мадриді.

"Лаціо" – "Баварія". Прогноз

Хороша форма "Лаціо" та проблеми "Баварії" зі складом підвищують шанси господарів, але у гостей є гравці дуже високого рівня, які можуть зробити різницю. Тож ставимо на варіант "обидві заб’ють" – він зіграв у трьох із останніх чотирьох матчів "Баварії" у чемпіонаті.

Прогноз на матч "Боруссія" М – "Манчестер Сіті": команди заб’ють більше 2.5 гола. Коефіцієнт 1.5

Через карантинні обмеження в Німеччині матч зіграють у Будапешті. "Боруссія" вже виконала своє завдання в ЛЧ, тому команді немає чого втрачати. А от у "Ман Сіті" немає права на помилку. У Манчестері від Хосепа Гвардіоли досі чекають головний євротрофей.

Клуб з Мьонхенгладбаха лише тричі грав у груповому раунді ЛЧ, при цьому у весняну частину турніру пробився вперше. Команда посіла 2-е місце в групі, поступившись лідерством мадридському "Реалу" і випередивши наш "Шахтар" лише за додатковими показниками. "Боруссія" у 9 останніх матчах ЛЧ виграла всього двічі (4 нічиї, 3 поразки). Обидва рази команда виграла у "Шахтаря".

У чемпіонаті Німеччини "Боруссія" не може виграти вже 4 матчі. В останньому турі Бундесліги команда програла на своєму полі "Майнцу" (1:2) і впала на 8-е місце. Відставання від зони ЛЧ складає 9 очок.

Команда Гвардіоли впевнено виграла групу, здобувши 5 перемог (1 нічия). Крім цього, "Городяни" пропустили за весь груповий етап лише 1 гол (кращий показник в цьому сезоні ЛЧ). У 16 останніх матчах в ЛЧ "Ман Сіті" програв лише один раз (12 перемог, 3 нічиї).

В АПЛ "Ман Сіті" обіграв "Арсенал" (1:0) і довів свою переможну серію до 13 матчів. Команда Гвардіоли впевнено лідирує, випереджаючи найближчих конкурентів на 10 очок.

"Боруссія" М – "Ман Сіті". Прогноз

Гвардіола переможе за будь-яких обставин. Мало того, "Ман Сіті" може закрити це протистояння вже в Будапешті. Але навряд чи Гвардіола наважиться на ультраатакуючу модель гри.

Прогноз на матч "Аталанта" – "Реал": обидві заб’ють. Коефіцієнт – 1.6

"Аталанта" у неділю познущалася над захистом "Наполі" – 4:2. Бергамаски наздогнали у турнірній таблиці "Лаціо", відстають лише на одне очко від "Роми" – "Аталанта" знову бореться за місце в четвірці.

У "Аталанти" три перемоги поспіль, не програє команда п’ять матчів поспіль, а поразка від "Лаціо" – 1:3 вдома – єдина з 28 листопада, коли "Аталанта" поступилася "Вероні". З того часу у бергамасків +12=7-1 у всіх турнірах, різниця голів вражаюча – 46:20. Останні три місяці "Аталанта" забиває в середньому 2.3 гола за матч. Вдома у "Аталанти" вісім перемог в останніх 12 матчах, у дев’яти матчах з 12 команда забила щонайменше тричі.

У чемпіонаті Іспанії "Реал" йде другим. Має на 3 очки менше за "Атлетіко" і на 5 більше за "Барселону". Але "Реал" зіграв 24 матчі, а конкуренти – по 23.

З результатами останнім часом проблем у Ла Лізі немає. За останні 14 турів у "Реала" одна поразка – від "Леванте" (1:2) 30 січня – та дві нічиї: з "Ельче" (1:1) та "Осасуною" (0:0). Після програшу "Леванте" "Реал" виграв чотири матчі – з "Уескою", "Хетафе", "Валенсією" та "Вальядолідом" – забивши сім м’ячів, а пропустивши один.

З одного боку, "Реал" переміг і "Барселону", і "Атлетіко". З іншого, є втрати у матчах з середняками та аутсайдерами. Мадридці не справляють враження потужної машини, яка нищить все, що бачить, як було колись.

"Аталанта" – "Реал". Прогноз

У "Аталанти" в цій Лізі чемпіонів були і 0:5 від "Ліверпуля", і перемога 2:0 на "Анфілді". Команда дуже сильна і навряд чи злякається гучного імені суперника. Потужна атака господарів має продемонструвати свої сильні сторони, але агресивний стиль гри "Аталанти" забезпечить шанси і "Реалу". Забити мають обидві команди.

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