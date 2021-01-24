Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ла Ліги

Цієї суботи у Ла Лізі продовжиться заочне протистояння грандів за чемпіонство

Чого чекати від матчів за участю найсильніших команд Іспанії, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч "Атлетіко" – "Валенсія": команди заб’ють менше 2.5 гола. Коефіцієнт 1.9

"Валенсія" регулярно відбирає очки у мадридців, тому на команду Дієго Сімеоне чекає складний матч. Додаткова мотивація левантійців – їх турнірне становище. "Валенсії" слід терміново віддалятися від зони вильоту.

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Мадридці обіграли в останньому турі "Ейбар" (2:1) і збільшили свою переможну серію у чемпіонаті до 6 матчів. Загалом команда Сімеоне виграла цього сезону 14 із 17 матчів Ла Ліги (2 нічиї, 1 поразка). "Атлетіко" впевнено лідирує у чемпіонаті. Відрив від "Реала" – 7 очок і один матч у запасі.

Вдома мадридці виграли 7 матчів поспіль. Усього ж "Атлетіко" переміг у 8 із 9 поєдинків сезону (1 нічия). На своєму полі команда набрала 93% можливих очок.

"Валенсія" виграла лише 1 із 10 останніх матчів у Ла Лізі (6 нічиїх, 3 поразки). У попередньому турі команда не зуміла обіграти вдома "Осасуну" (1:1), але набране одне очко дозволило команді підійнятися на 14-е місце. "Валенсія" видала найгірше перше коло у Ла Лізі з сезону-1982/83. Тоді їй вдалося уникнути вильоту лише в останньому турі. У 19 іграх команда набрала 20 очок. При цьому у "Ельче" (17 очок) є два матчі в запасі, у "Ейбара" (19 очок) – один.

Команда виграла останній виїзний матч, обігравши "Вальядолід" (1:0). Однак гостьові показники левантійців у цьому чемпіонаті слабенькі (2 перемоги, 3 нічиї, 4 поразки).

"Атлетіко" – "Валенсія". Прогноз

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Господарі продовжать свою переможну серію. Це будуть важкі три очки для "Атлетіко", адже у "Валенсії" завжди виходило псувати нерви грандам.

Прогноз на матч "Ельче" – "Барселона": обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.7

Каталонці мають перемагати аутсайдера і виправляти ситуацію у чемпіонаті. Поки що завчасно говорити про конкуренцію за титул з "Атлетіко", але обходити кризовий "Реал" вони зобов’язані.

У попередньому турі "Ельче" розділив очки з "Вальядолідом" (2:2). Команда продовжила свою безвиграшну серію у Ла Лізі до 12 матчів (7 нічиїх, 5 поразок). Загальний баланс "Ельче" у чемпіонаті: 3 перемоги, 8 нічиїх і 6 поразок. Команда перебуває у зоні вильоту, однак відставання від "Алавеса", у якого на 2 гри більше, всього 1 бал. На своєму полі "Ельче" не програв у 6 із 8 останніх зустрічей у чемпіонаті (1 перемога, 5 нічиїх).

У минулому турі каталонці впевнено обіграли "Гранаду" (4:0). Це третя перемога поспіль у чемпіонаті. Безпрограшна серія "Барселони" у Ла Лізі тепер становить 8 матчів (6 перемог, 2 нічиї). На виїзді "Барселона" перемогла у 4 попередніх поєдинках чемпіонату. У 18 матчах команда Рональда Кумана забила 37 м'ячів, вона найрезультативніша у Ла Лізі цього сезону.

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Після перемоги над "Гранадою" каталонці зіграли три кубкові зустрічі. У Суперкубку Іспанії "Барселона" спочатку обіграла в півфіналі "Реал Сосьєдад" (1:1, 3:2 у серії пенальті), а потім програла фінал "Атлетіку" (2:3 у додатковий час). В 1/16 фіналу Кубка Іспанії команда Кумана лише у додатковий час пройшла клуб третього дивізіону "Корнелью" 2:0.

"Ельче" – "Барселона". Прогноз

Без Мессі гостям буде непросто. Можливо, навіть доведеться відігруватись. Однак, клас і удача будуть на боці "Барселони".

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