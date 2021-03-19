Прогноз Олександра Шовковського на матчі Кубка Англії

Найцікавіші пари: "Евертон" – "Манчестер Сіті" та "Лестер" – "Манчестер Юнайтед", в обох випадках офіційним беттінг-партнером господарів поля є Parimatch. Чим можуть завершитися ці протистояння, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч "Евертон" – "Манчестер Сіті": гості заб’ють 1.5 гола. Коефіцієнт 1.5

Цього сезону в цьому турнірі "Евертон" здобув лише одну перемогу в основний час, перегравши "Шеффілд Юнайтед" (3:0). На двох інших стадіях Кубка Англії команда з Ліверпуля проходила своїх суперників у додатковий час – "Ротергем" (2:1) і "Тоттенгем" (5:4). Всі 3 матчі в цьому розіграші Кубка Англії команда провела на "Гудісон Парк", всього ж "Евертон" не програє на своєму полі в турнірі протягом 4 матчів (2 перемоги і 2 нічиї в основний час).

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У цьому розіграші Кубка Англії "Городяни" виграли в 3 матчах, забивши в кожному з них по 3 голи. Водночас команді Гвардіоли щастило із жеребом – жодного суперника з АПЛ. "Ман Сіті" виграв 13 із 14 останніх матчів у Кубку Англії, програвши лише "Арсеналу". На виїзді в цьому турнірі у "Городян" серія із 6 поспіль перемог в основний час.

"Евертон" – "Ман Сіті". Прогноз

Господарі матимуть перевагу на початку зустрічі і можуть навіть вийти вперед. Втім, за рахунок класу і глибини складу "Городяни" дотиснуть суперника і пройдуть далі.

Прогноз на матч "Лестер" – "Манчестер Юнайтед": гості пройдуть далі. Коефіцієнт 1.7

Цього сезону в Кубку Англії "Лестер" здобув 3 перемоги із загальним рахунком 8:1. Команда Брендана Роджерса пройшла два клуби Чемпіоншипа – "Сток Сіті" (4:0) і "Брентфорд" (3:1) та представника АПЛ – "Брайтон" (1:0). "Лестер" виграв 6 із 7 останніх матчів в турнірі (1 поразка в основний час). На своєму полі "Лестер" програв лише 1 з 8 попередніх поєдинків Кубка Англії (5 перемог, 2 нічиї).

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У Кубку Англії "Червоні дияволи" усі 3 матчі цього сезону провели на своєму полі. МЮ пройшов представника Чемпіоншипа "Вотфорд" (1:0) і подолав колег по АПЛ – "Ліверпуль" (3:2) і "Вест Гем" (1:0 в додатковий час). У 9 останніх матчах Кубка Англії в основний час команда здобула 5 перемог (3 нічиї, 1 поразка). На виїзді МЮ в цьому турнірі не програє в основний час протягом 4 матчів (2 перемоги, 2 нічиї).

"Лестер" – МЮ. Прогноз

У другому таймі (а за потреби і в овертаймі) гості матимуть перевагу і дотиснуть "Лестер". Головні умови перемоги МЮ – безпомилковий захист та трохи везіння на стандартах.

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