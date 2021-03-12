Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

Що очікувати від протистояння команд, які ведуть боротьбу за місця в єврокубках

Цього разу календар АПЛ підготував для вболівальників матчі за участю команд, які ведуть боротьбу за місця в єврокубках. Хто з них виявиться сильніше в цих протистояннях, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Арсенал" – "Тоттенгем": обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.6

Дербі Північного Лондона – традиційно одна з найгучніших афіш сезону. Цього разу обидві команди прагнуть повернутися в ТОП-4. Також "Тоттенгем" спробує продовжити свою переможну серію.

Після впевненої перемоги над "Лестером" (3:1), "Каноніри" втратили очки у зустрічі з "Бернлі" (1:1). Команді все ніяк не вдається наблизитися до зони ЛЧ, від 4-го місця вона відстає вже на 12 балів. У 7 останніх матчах чемпіонату "Каноніри" здобули лише 2 перемоги (2 нічиї, 3 поразки). У 6 попередніх іграх АПЛ команда незмінно пропускала, але загалом "Арсенал" отримав у свої ворота 28 голів (лише три клуби в чемпіонаті пропускають менше цього сезону). На своєму полі "Арсенал" у 7 останніх матчах поступився лише "Ман Сіті" – 0:1 (3 перемоги і 3 нічиї).

Перед дербі "Арсенал" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв на виїзді грецький "Олімпіакос" (3:1).

"Тоттенгем" виграв у трьох останніх матчах АПЛ і скоротив відстань до ТОП-4 до 5 очок. Цього сезону у команди вже була велика виграшна серія – з жовтня по листопад вона здобула 4 перемоги. Після вдалого старту в чемпіонаті, коли лондонці зуміли виграти 4 рази поспіль на виїзді, команда в наступних 9 гостьових поєдинках АПЛ виграла лише двічі (3 нічиї, 4 поразки).

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи "Тоттенгем" вдома переміг "Динамо" (Загреб) 2:0.

"Арсенал" – "Тоттенгем". Прогноз

Гості матимуть перевагу і навіть відкриють рахунок. "Арсенал" відіграється після перерви. Моурінью не стане ризикувати заради переможної серії, тому команди погодяться на нічию.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Вест Гем": господарі переможуть. Коефіцієнт 1.8

Аби чемпіонська інтрига не згасла, МЮ має перемагати і чекати на невдачі "Ман Сіті". Обіграти сьогодні "Вест Гем" – завдання непросте, адже команда націлена на путівку в ЛЧ.

У минулому турі МЮ обіграв "Ман Сіті" (2:0), перервавши 21-матчеву переможну серію "Городян". Команда Сульшера залишається 2-ю в турнірній таблиці, відставання від "Ман Сіті" – 14 очок, але у МЮ матч у запасі.

"Червоні дияволи" не програють в АПЛ вже 8 матчів (3 перемоги, 5 нічиїх). Також МЮ не програє на виїзді вже 22 поєдинки (до рекорду "Арсеналу" у 2001-2002 роках залишилось 5 ігор). А от вдома команда Сульшера востаннє програла 27-го січня, сенсаційно поступившись "Шеффілд Юнайтед" (1:2). З тих пір МЮ зіграв три матчі на своєму полі – 2 перемоги і 1 нічия.

Перед матчем з "Вест Гемом" команда в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи не зуміла обіграти вдома "Мілан" (1:1).

"Вест Гем" програв лише раз в останніх 6 матчах АПЛ (4 перемоги, 1 нічия), але все одно не втримався в ТОП-4. Нині команда відстає від "Челсі", який на 4-му місці, на 2 очки і має матч у запасі.

На виїзді лондонці також програли лише один із 6 останніх матчів чемпіонату (3 перемоги, 2 нічиї). Цікаво, що остання поразка команди Мойєса сталася саме в Манчестері – гості програли "Ман Сіті" (1:2).

МЮ – "Вест Гем". Прогноз

Господарі переможуть, але вийде це у них не так красиво як із "Ман Сіті". Команда Сульшера тиснутиме увесь матч, але реалізує свою перевагу лише в кінці гри.

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