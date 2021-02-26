Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ

У цьому турі ми знову побачимо в АПЛ битви грандів. Всі вони продовжують боротьбу за чемпіонство. Чим завершаться їх найближчі матчі, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч "Лестер" – "Арсенал": господарі не програють. Коефіцієнт 1.4

"Лестер" у 12 останніх матчах чемпіонату програв лише один раз "Лідсу" (1:3), статистика інших матчів – 7 перемог, 4 нічиї. У двох попередніх турах "Лиси" обіграли на своєму полі "Ліверпуль" (3:1) і "Астон Віллу" (2:1) на виїзді. "Лестер" тримається в квартеті кращих АПЛ, команда ділить 2-3 місце з МЮ. Цього сезону команда краще грає в гостях, де набрала 61% очок, поступаючись за втраченими очками у виїзних іграх лише МЮ. На своєму полі у "Лестера" лише 6 перемог у 12 матчах чемпіонату. При цьому в останніх 4 домашніх іграх команда виграла тричі.

"Лестер" повторює хід минулого сезону. Тоді після 25 турів у команди також було 49 балів, але в підсумку "Лиси" фінішували п'ятими. Більше очок у "Лестера" в АПЛ після 25 зіграних матчів було лише в чемпіонському сезоні-2015/16 – 53.

Перед матчем з "Арсеналом" команда Роджерса сенсаційно вилетіла з Ліги Європи. На стадії 1/16 фіналу "Лестер" програв вдома празькій "Славії" 0:2 (перший матч – 0:0) і завершив євросезон.

У минулому турі "Каноніри" на своєму полі поступилися "Ман Сіті" (0:1). У 5 останніх матчах чемпіонату "Арсенал" здобув лише одну перемогу (1 нічия, 3 поразки). На виїзді в АПЛ команда програла у двох поєдинках поспіль. Єдиний плюс цього "Арсеналу" – гра в обороні. Менше за "Канонірів" (26) пропускають лише "Челсі" (25) і "Ман Сіті" (15).

В повторному матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Арсенал" обіграв у Піреї "Бенфіку" 3:2 і пройшов до наступної стадії (перший матч – 1:1).

"Лестер" – "Арсенал". Прогноз

"Каноніри" нічим не поступатимуться, але обіграти нинішній "Лестер" вони не зможуть. В ідеалі має бути нічия, якщо "Арсенал" не ловитиме гав біля власних воріт.

Прогноз на матч "Челсі" – "Манчестер Юнайтед": гості заб’ють більше 1 гола. Коефіцієнт 1.7

Лондонці в минулому турі на виїзді зіграли внічию із "Саутгемптоном" (1:1) і опустилися з 4-го місця в турнірній таблиці на 5-е. На чолі з Тухелем "Челсі" ще не програвав: 4 перемоги і 2 нічиї в АПЛ і по одній перемозі в Кубку Англії та ЛЧ. У цій серії команда пропустила лише 2 голи (кращі показники були лише за часів Жозе Моурінью – 1 пропущений м'яч після 8 ігор). Менше ніж "Челсі" (25), пропустив лише "Ман Сіті" (15). На своєму полі в АПЛ лондонці не пропускають у 3 поспіль матчах (2 перемоги, 1 нічия).

Посеред тижня "Челсі" зіграв перший матч 1/8 фіналу ЛЧ. В Бухаресті команда Тухеля обіграла мадридський "Атлетіко" 1:0 (Жиру).

Обігравши в минулому турі на своєму полі "Ньюкасл" (3:1), команда Сульшера втримала друге місце в АПЛ. Щоправда, МЮ випереджає "Лестер" лише за різницею голів. Цього сезону в АПЛ "Червоні дияволи" програли 4 матчі, при цьому всі поразки припали на домашні поєдинки. А от на виїзді МЮ ще не програвав і залишається єдиним клубом в цьому сезоні, хто має таке досягнення. Загалом команда Сульшера не програє в гостях у 19 поспіль поєдинках АПЛ (13 перемог, 6 нічиїх). Також у МЮ найкраща атака в чемпіонаті (53 голи), а у 4 останніх матчах АПЛ команда забила 16 м'ячів. Востаннє команда мала більше голів після 25 турів у сезоні-2012/13, коли в підсумку виграла чемпіонат.

В 1/16 фіналу Ліги Європи МЮ пройшов "Реал Сосьєдад". У повторному матчі команда Сульшера зіграла вдома внічию 0:0, натомість в першій грі МЮ переміг 4:0.

"Челсі" – МЮ. Прогноз

Команда Сульшера дуже впевнено почувається на чужому полі. На сьогодні МЮ більш гнучкий ніж "Челсі", тому мінімум нічию гості втримають.

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