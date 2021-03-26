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Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія

26 березня, 17:25

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Матч, який визначить подальшу стратегію боротьби за перше місце в групі А

Перемога в Белграді дасть Португалії велику фору, тому Кріштіану Роналду з партнерами можуть ризикнути і зіграти у відкритий футбол. Чого саме чекати від цього матчу, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Сербія – Португалія: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.7

Сербія в якості окремої держави двічі грала у фінальній частині чемпіонату світу (2010, 2018), а на ЧС-2014 збірній кваліфікуватися не вдалося. Обидва виходи в основний турнір ЧС команда оформила з 1-го місця у своїх відбіркових групах.

Команда не поступилася в основний час в 11 із 13 попередніх офіційних зустрічей (5 перемог, 6 нічиїх). А на своєму полі серби не програли 15 із 17 останніх офіційних матчів в основний час (9 перемог, 6 нічиїх).

У відборі на ЧС-2022 Сербія стартувала з непростої домашньої перемоги над Ірландією 3:2. У складі сербів відзначилися Александар Мітрович-2 і Влахович. Усі три результативні передачі віддав Тадич.

У своїй історії португальці 7 разів долали кваліфікаційний етап до чемпіонату світу, причому грали на 5 останніх турнірах. На попередній ЧС-2018 команда пробилася, посівши 1-е місце у своїй відбірковій групі, здобувши 9 перемог при одній поразці. Загальна різниця забитих і пропущених голів склала 32:4.

Нагадаємо, що Португалія є чинним чемпіоном Європи. Команда не поступилася в 19 із 21 попередніх офіційних поєдинках (14 перемог, 5 нічиїх).

У першому матчі кваліфікації на ЧС-2022 португальці мінімально здолали вдома Азербайджан 1:0 (Медведєв – автогол). Цікаво, що поєдинок через складну ситуацію з коронавірусом в Португалії зіграли в італійському Турині.

Сербія – Португалія. Прогноз

Команда Сантуша вміє ламати таких суперників. Серби можуть навіть вийти вперед, але завдяки натиску та зірковому класу Португалія розверне гру на свою користь і переможе.

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прогноз матч Олександр Шовковський Parimatch
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