Прогноз Олександра Шовковського на матч "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Матч головних претендентів на титул. "Ліверпуль" спробує повернути собі перше місце. А от для команди Уле Гуннара Сульшера візит на "Енфілд" стане головним тестом на готовність до чемпіонських перегонів. Чим може закінчитися протистояння, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед": господарі заб’ють більше 1.5 гола. Коефіцієнт 1.7

Команда Юргена Клоппа втратила лідерство в чемпіонаті після того, як не змогла виграти у 3 поспіль матчах: "Вест Бромвіч" (1:1), "Ньюкасл" (0:0), "Саутгемптон" (0:1). Востаннє "Ліверпуль" не вигравав у 3 матчах АПЛ поспіль у квітні-травні 2018 року.

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Проте безпрограшна серія на своєму полі в АПЛ триває, "Ліверпуль" не програє у рідних стінах вже протягом 46 матчів. У цьому чемпіонаті "Ліверпуль" на "Енфілді" втратив очки лише один раз (1:1 із "Вест Бромвіч") у 8 матчах (7 перемог,1 нічия). "Червоні" – найкраща домашня команда АПЛ.

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Перед цим поєдинком МЮ випереджає "Ліверпуль" на 3 очки. На перше місце команда піднялася після 11-матчевої безпрограшної серії в чемпіонаті (9 перемог, 2 нічиї). Востаннє МЮ очолював турнірну таблицю після 17 турів ще за часів Алекса Фергюсона у сезоні-2012/13. Саме тоді МЮ востаннє виграв АПЛ.

У восьми гостьових поєдинках цього сезону МЮ здобув 7 перемог (1 нічия). Команда Сульшера є найкращою виїзною командою АПЛ.

"Ліверпуль" – МЮ. Прогноз

Чемпіонський менталітет, глибший склад і досвід Клоппа стануть складовими успіху "Ліверпуля". Господарі переможуть, забивши у кожному із таймів.

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