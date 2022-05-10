Проблеми будуть у шотландців. Скрипник розповів, чому Україна повинна вийти на Мундіаль

Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився очікуваннями від матчу плей-оф ЧС-2022 із Шотландією

Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Збірна України з початку травня веде цілеспрямовану підготовку до поєдинку з кельтами. Перемога у цьому матчі стане першим кроком на шляху до фінальної частини ЧС-2022 у Катарі.

Один із найкращих українських тренерів Віктор Скрипник оптимістично налаштований на результат матчу плей-оф. На його думку, шотландці можуть мати проблеми перед поєдинком і українцям необхідно ними скористатися.

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"Проблеми можуть бути у шотландців, у яких сезон лише закінчується, а Рейнджерс вийшов у фінал Ліги Європи. Там теж є гравці, які будуть на піку форми, а потім вони гратимуть з нами. Невідомо, як вони там зіграють. Раптом програють – їхній настрій буде негативним. Тому не бачу великих проблем у тому, щоб обіграти цю команду. У нас відновлюється Бесєдін. Довбик, який, можливо, грав неосновну роль на Євро, дуже сильно провів осінню частину чемпіонату, був визнаний найкращим гравцем. Це все може бути сюрпризом", – сказав Скрипник в інтерв'ю каналу Футбол 1/2/3.

Віктор Скрипник / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, що матч Шотландія – Україна відбудеться 1 червня у Глазго. Переможець цієї пари 5 червня битиметься з Вельсом у Кардіффі, де й визначиться учасник ЧС-2022. Сам Мундіаль пройде з 21 листопада до 18 грудня в Катарі.