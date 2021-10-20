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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Приклад для команди Луческу. Барселона не змогла забити Динамо в Юнацької лізі УЄФА

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 жовтня, 17:29
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У поєдинку юнацької Ліги чемпіонів команда київського Динамо U-19 на виїзді зіграла внічию 0:0 з іспанською Барселоною
Динамо зіграло внічию з Барселоною в Юнацької лізі УЄФА
Динамо зіграло внічию з Барселоною в Юнацької лізі УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

В середу, 20 жовтня, підопічні Ігоря Костюка грали на виїзді з юнацькою командою іспанської Барселони. Уже ввечері, о 19:45, свій поєдинок проведуть основні склади команд. Онлайн матчу Барселона – Динамо доступний на нашому сайті.

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Кияни приїхали в якості фаворитів матчу. Суперники обережно почали поєдинок, боячись допустити фатальну помилку. Перший момент виник біля воріт Динамо на 16-й хвилині зустрічі, але удар Барбера виявився неточним.

"Біло-сині" створили відмінний момент в середині першого тайму, коли м'яч після удару Кирила Попова влучив у стійку воріт Барселони.

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Хороші моменти відзначитися у ворота Барси мав Самба Діалло, але голкіпер "синьо-гранатових" був на висоті.

У підсумку – бойова, але безгольова нічия, яка не завадила підопічним Ігоря Костюка зберегти лідерську позицію в своєму квартеті, набравши 7 очок і зберігаючи ворота сухими за підсумками трьох матчів.

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Барселона U19 – Динамо U19 – 0: 0 (0: 0)

Барселона U19: Рафус – Хуанола, Алмейда, Ріад (Касас, 90+3), Вальє (Альба, 75) – Гаррідо, Касадо (к), Сола – Акомач, Барбера (Луцці, 73), Фуентес (Гайлан, 46).

Динамо U19: Нещерет – Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко – Бражко, Яцик (к), Царенко (Скрипник, 90), Волошин, Діалло – Попов (Горбач, 85).

ОГЛЯД МАТЧУ

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