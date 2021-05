Президент Венеції стрибнув у канал. На цю подію місто чекало 20 років

Футбольний клуб Венеція за сумою двох матчів переграв Чіттаделлу в фіналі плей-оф другого дивізіону Італії. І вперше за 20 років Венеція пробилася до Серії А.

Вболівальники клубу відзначили повернення команди до елітного дивізіону стрибками в канали міста. Разом з ними в каналі викупався президент ФК Венеція Дункан Нідерауер.

Venezia & # 39; s President jumping into the canal after promoting to Serie A. pic.twitter.com/oq8Fynp9DY