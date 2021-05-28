Президент Венеції стрибнув у канал. На цю подію місто чекало 20 років

Футболісти Венеції подарували місту справжнє свято, клуб пробився до вищого дивізіону чемпіонату Італії, вболівальники відзначили цю подію купанням в каналах

Венеція святкує вихід до Серії А / Фото: Twitter

Футбольний клуб Венеція за сумою двох матчів переграв Чіттаделлу в фіналі плей-оф другого дивізіону Італії. І вперше за 20 років Венеція пробилася до Серії А.

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Вболівальники клубу відзначили повернення команди до елітного дивізіону стрибками в канали міста. Разом з ними в каналі викупався президент ФК Венеція Дункан Нідерауер.

Venezia & # 39; s President jumping into the canal after promoting to Serie A. pic.twitter.com/oq8Fynp9DY - Siddharth Yadav (@SidRossoneri) May 28, 2021

Загалом Венеція провела 14 сезонів в чемпіонаті Італії. Найкраще досягнення команди – третє місце в сезоні-1941/42.

Нагадаємо, що сьогодні гранд італійського футболу Ювентус залишився без головного тренера. Андреа Пірло покинув команду.