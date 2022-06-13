Пресконференція Олександра Петракова перед Ірландією: онлайн-трансляція (відео)

Наставник національної команди України Олександр Петраков поділиться останніми новинами з табору збірної напередодні матчу Ліги націй з Ірландією. Стежте за пресконференцією з нами!

Олександр Петраков – наставник збірної України

Завтра збірна України зіграє третій поєдинок Ліги націй сезону 2022-2023. Номінально домашня зустріч відбудеться на стадіоні ЛКС у польській Лодзі.

В суботу підопічні Петракова розгромили Вірменію з рахунком 3:0 і одноосібно очолили групу В1.

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Сьогодні головний тренер збірної Олександр Петраков та захисник синьо-жовтих Віталій Миколенко проведуть передматчеву пресконференцію, за якою в режимі онлайн ви зможете стежити у нас на сайті. Початок – о 17:30 за київським часом.

Пресконференція Петракова у Лодзі. Дивитися онлайн

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Завтра, 14 червня, о 21.45 збірна України проведе матч 4-го туру Ліги націй проти команди Ірландії. Суперники українців зіграли вже три поєдинки у нинішньому розіграші турніру.

У першому матчі Ліги націй ірландці мінімально поступилися Вірменії 0:1. Потім з таким самим рахунком програли другому складу збірної України.

Натомість у третьому турі "хлопці у зеленому" розгромили Шотландію 3:0.

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Після трьох матчів збірна Ірландії посідає друге місце у групі 1 дивізіону B.

Дивіться, як збірна України грала з Ірландією у першому матчі Ліги націй.