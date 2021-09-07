Прес-конференція Олександра Петракова напередодні матчу з Чехією. Онлайн трансляція

Сьогодні о 19:00 відбудеться прес-конференція в.о. головного тренера збірної України Олександра Петракова, присвячена завтрашньому товариському матчу із Чехією.
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Нагадаємо, що поєдинок відбудеться 8 вересня на стадіоні "Дусан-Арена" в Пльзені, початок о 21:45.
Склад збірної України на товариський матч із Чехією
Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Денис Бойко (Динамо Київ).
Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (всі – Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
Півзахисники: Микола Шапаренко (Динамо Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – Зоря Луганськ), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).
Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).