Премії по-італійськи: футболістів Інтера після чемпіонства позбавляють двох зарплат

Замість того щоб фінансово винагородити гравців за здобуття чемпіонського титулу Серії А, керівництво попросило їх віддати по два місячних оклади клубу

Лідер Інтера - Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

Цікаве "заохочення" після здобуття чемпіонства Італії-2021 отримали від керівництва клубу футболісти міланського Інтера. Їм не дадуть грошей – а, навпаки, у них заберуть.

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Гравців Інтера попросили відмовитися від зарплати за два місяці, повідомляє Sky Sport Italia.

За даними джерела, президент міланського клубу Стівен Чжан зустрівся з футболістами і попросив їх відмовитися від зарплати за два місяці через фінансову кризу в клубі на фоні пандемії коронавірусу. Повідомляється, що кожен гравець буде вирішувати питання індивідуально і може зустрітися з керівництвом Інтера найближчими днями.

Інтер – чемпіон Італії-2021 / Фото: Официальный сайт ФК "Интер"

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Нагадаємо, Інтер став чемпіоном Італії, виборовши 19-е скудетто в історії. При цьому "нерадзуррі" перервали гегемонію Ювентуса, який вигравав золоті медалі в дев'яти попередніх сезонах Серії А.

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Раніше ми писали, що екскоуч Інтера Жозе Моурінью на рік стане найбільш високооплачуваним тренером в Італії. За перший сезон в Ромі він отримає 16 млн євро – 7,5 млн від самих римлян, а 8,5 млн – від свого колишнього клубу Тоттенгема.

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