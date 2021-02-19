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"Гадав, що буде 1:2, а вийшло ще краще": експерт в захваті від перемоги "Шахтаря"

19 лютого, 17:38

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Грачов – про матч проти "Маккабі" в Лізі Європи

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Віктор Грачов вважає, що "гірники" вже практично вирішили завдання виходу в 1/8 фіналу Ліги Європи. Нагадаємо, вчора "Шахтар" обіграв "Маккабі" на полі суперника. "Маккабі" – "Шахтар" 0:2 відео голів та огляд матчує на нашому сайті.

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"Результат досягнутий. Результат хороший. "Шахтар" контролював гру, володів м'ячем та ініціативою. "Маккабі" намагався проводити контратаки, але Трубін добре зіграв. Воротар "Шахтаря" чудово відстояв у рамці воріт, коли потрібно було – виручив. "Шахтар" вийшов вперед, контролював гру, Каштру вчасно зробив заміни, які додали швидкості в атаці в кінцівці зустрічі, що дозволило забити другий гол.

"Маккабі" грав дуже обережно, вони побоювалися таких ось швидких атак "гірників", але все одно це не врятувало їх від другого м'яча. "Шахтар" виграв на класі. Наші футболісти все-таки більш майстровиті, а командна гра поставлена більш якісно, тому результат закономірний. Я припускав, що буде 1:2, а вийшло ще краще", – поділився своїми враженнями від матчу експерт.

Експерт впевнений, що вболівальники прийдуть підтримати "Шахтар", не дивлячись на практично вирішене питання про вихід в наступний раунд. До речі, ми вже писали, що "Шахтар" почав продаж квитків на матч Ліги Європи з "Маккабі".

"Будемо говорити відверто, "Шахтар" практично вбив інтригу перед повторною грою. Тільки, якщо "гірники" самі не ускладнять собі життя в домашньому матчі. Але тим не менше, вболівальники скучили за командою, тому прийдуть на стадіон підтримати футболістів", – сподівається ексфутболіст.

Грачов передбачає, що "Шахтарю" не тільки під силу повторити минулорічний успіх, коли "гірники" дійшли до півфіналу, а й замахнутися на перемогу в Лізі Європи.

"Все буде залежати не тільки від "Шахтаря". Потрібно буде везіння на жеребкуванні. Ліга Європи в пріоритеті у "Шахтаря", команда може як повторити минулорічне досягнення, так і вийти в фінал і перемогти. Але зараз важко щось прогнозувати. В лізі Європи багато сильних команд. Потрібно виграти матч-відповідь, пройти стадію 1/16 фіналу, набрати очки для таблиці коефіцієнтів. А далі вже буде видно", – говорить колишній нападник в інтерв'ю terrikon.com.

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Ліга Європи Шахтар Донецьк Віктор Грачов Маккабі Хайфа

Джерело: Сегодня|Спорт

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