"Ганебне звинувачення" обурило шотландський клуб, і він звернувся до поліції

У грудні "Селтік" виграв трофейний "требл" в Шотландії, а тепер намагається захистити свого гравця. Керівництво клубу з Глазго звернулося до поліції після образливих антисемітських висловлювань на адресу свого ізраїльського півзахисника Ніра Біттона в соціальних мережах.

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Нападки почалися після матчу 22-го туру чемпіонату Шотландії "Рейнджерс" – "Селтік", що пройшов на стадіоні "Айброкс". Футболіст гостей Біттон був видалений за фол проти Альфредо Морелоса. За кілька хвилин після видалення Біттона "рейнджери" вийшли вперед і в результаті перемогли 1:0.

Суддя видаляє Ніра Біттона / Фото: Reuters

"З моменту заснування 1888 року "Селтік" був клубом, відкритим для всіх людей з різними традиціями. Клуб направив цей мерзенний образливий контент до поліції і вважає, що необхідно зробити все, щоб встановити винних і вжити всіх необхідних заходів. Нір Біттон і його сім'я користуються нашою повною підтримкою", – йдеться в повідомленні клубу.

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Також в "Селтіку" додали, що винні в таких мерзенних коментарях не представляють "кельтів" або їх прихильників. "Вони безликі і безіменні. Для деяких людей припущення, що такі коментарі відображають нашу точку зору, є надзвичайно образливим і ганебним звинуваченням", – зазначають в клубі.

Раніше "Селтік" віддав українського футболіста Шведа в оренду бельгійському "Мехелену".

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