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Підвищать зарплату в 4,5 рази: Зінченко в "Манчестер Сіті" отримає новий контракт

5 березня, 15:04

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Український футболіст англійського гранда продовжить угоду з клубом

Один з двох українців, які виступають в англійській Прем'єр-лізі, збирається затриматися на Туманному Альбіоні. 24-річний Олександр Зінченко домовляється з "Манчестер Сіті" про новий контракт. Тим часом, "Манчестер Сіті" вразив трюк українця: Зіна – на арені цирку.

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Новину про Олександра розповсюдило видання Claret and Hugh, що відстежує, перш за все, звістки, що стосуються "Вест Гема".

Повідомляють, що тепер уродженець Радомишля буде отримувати 90 тисяч фунтів на тиждень замість нинішніх 20 тисяч. Останнім часом Зінченко постійно грає в основному складі, команда з ним перемагає і лідирує в Прем'єр-лізі, що не може не радувати Хосепа Гвардіолу.

Зінченко з Гюндоганом і Фоденом

Зінченко з Гюндоганом і Фоденом / Фото: Reuters

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Нинішній контракт українського хавбека, який в клубі в основному діє на лівому фланзі захисту, закінчується за три роки. Новий договір хлопцеві запропонують терміном на п'ять років. Відповідно, трансферна ціна Олександра зростає з 20 до 40 мільйонів фунтів, пишуть англійські журналісти.

Зазначається, що раніше інтерес до футболіста виявляли "Вулвергемптон" і власне "Вест Гем". Також його оренду розглядали в італійському "Наполі".

Нещодавно Зінченко став найкращим гравцем матчу "МанСіті" – "Вест Гем" за цікавим показником.

Дивіться, як "Манчестер Сіті" громив французький "Олімпік" у Лізі чемпіонів:

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