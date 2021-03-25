"Пощастило, що сказати ще": Сидорчук прокоментував гол Франції

Збірна України вдало стартувала у відбірковому турнірі ЧС-2022. На виїзді наша команда зіграла внічию з Францією – 1:1. Україна зрівняла рахунок після удару Сергія Сидорчука, м'яч зрикошетив від Кімпембе і влетів у ворота.

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"Взяти очки з чемпіонами світу – це добре. Тактика з 5 захисниками? Було важко, але було важливо зміцнити середину. Тренерський штаб враховує силу суперників, але без везіння не обійшлося. Я не буду оцінювати суперників, але всі знають рівень Франції. Було завдання якомога щільніше грати.

Мій гол? Пощастило, що сказати ще. Шевченко говорив, що свій шанс буде, потрібно добиватися свого. Тут більше автогол, але приємно все одно. Не гол, а, скоріше, гольова передача " , – сказав після матчу Сидорчук.

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