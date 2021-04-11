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Втратив мотивацію: Мессі жодного разу не забив Реалу після відходу з команди Роналду

11 квітня, 11:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

А Барселона в черговий раз не змогла обіграти мадридський клуб

Барселона програла Реалу в "Ель-класико" з рахунком 2:1, а лідер каталонського клубу Ліонель Мессі знову пішов з поля без забитого м'яча. Аргентинець не може забити Реалу з тих пір, як мадридський клуб покинув Кріштіану Роналду.

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З тих пір пройшло три роки. Мессі провів за цей час в протистояннях з Реалом 567 хвилин, але жодного разу не відзначився хоч якимись результативними діями.

Проте, Мессі залишається найрезультативнішим гравцем в історії "Ель-класико". У 44 іграх Ліонель забив принциповому супернику 26 м'ячів. Слідом ідуть Альфредо ді Стефано і Кріштіану Роналду, які за 30 матчів забили по 18 голів.

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Барселона чемпіонат Іспанії Реал Мадрид Ліонель Мессі Эль Класико

Джерело: Сегодня|Спорт

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