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Останній раз Іспанія це зробила в 1993 році! Феноменальний рекорд у відборі на ЧС

28 березня, 22:25

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В іспанців два найвищі досягнення в Тбілісі

Сьогодні в Тбілісі відбувся матч другого туру кваліфікації ЧС-2022 між збірними Грузії та Іспанії. Гості вирвали перемогу завдяки голу в компенсований час – 2:1.

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Отже, збірна Іспанії не програє у відбіркових турнірах чемпіонатів світу протягом 65 матчів (51 перемога, 14 нічиїх). Це рекордна подібна серія в історії кваліфікаційних турнірів до чемпіонатів світу. Востаннє іспанці програвали в кваліфікації ЧС 31 березня 1993 року, коли з рахунком 0:1 поступилися Данії в Копенгагені.

Крім того, як повідомляє Twitter FIFA World Cup, Іспанія побила рекорд Західної Німеччини, забивши в 37 матчах кваліфікації ЧС поспіль. Попередній рекорд налічував 36 ігор і був встановлений у проміжку з 1934 по 1985 рік.

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До речі, дивіться онлайн-трансляцію матчу Україна – Фінляндія. Підопічні Андрія Шевченка також ведуть боротьбу за поїздку на мундіаль в Катар.

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