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Після розвалу Суперліги опублікували компромат на главу УЄФА

23 квітня, 10:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Джерела стверджують, що президент УЄФА Чеферін підняв собі зарплату в 2020 році, хоча сам же запропонував урізати оклад чиновникам через пандемію

Александер Чеферін

Александер Чеферін / Фото: AFP

Засновники невдалої Суперлігипішли війною на УЄФА. В іспанських ЗМІ опублікували компромат на президента УЄФА Александера Чеферіна. Чиновника звинуватили в тому, що він підвищував собі зарплату, незважаючи на пандемію і криза.

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За відомостями vozpopuli.com, в 2020 році Чеферін отримав компенсацію в розмірі 2,42 мільйона швейцарських франків (2,19 мільйона євро) в порівнянні з 1,92 мільйона, отриманими в попередньому році, що приблизно на 450 000 євро більше.

Видання стверджує, що оклад Чеферіна регулярно підвищувався. У перші два роки словенець отримав 1,56 мільйона швейцарських франків, але в сезоні 2018/2019 він збільшився до 1,92 мільйона, а в останньому – до 2,42 мільйона швейцарських франків.

В цілому Чеферін заробив на посаді президента УЄФА з моменту свого призначення 7,46 мільйона швейцарських франків, приблизно 6,76 мільйона євро.

При цьому, повідомляється, що саме Чеферін запропонував знизити зарплату для вищого керівництва на 20% в період з травня по липень, щоб пом'якшити вплив кризи. Пандемія вдарила по доходам УЄФА, які за підсумками минулого сезону впали на 21% до 3,038 млрд євро.

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УЄФА Александер Чеферін

Джерело: Сегодня|Спорт

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