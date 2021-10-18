Після матчу з Шахтарем лідера Реала зібралися посадити до в'язниці

Карім Бензема виступав посередником при шантажі партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена. 20 жовтня розпочнеться суд над футболістом

Карім Бензема: після матчу - в суд / Фото: Reuters

Нападаючий Реала і збірної Франції Карім Бензема 20 жовтня постане перед кримінальним судом Версаля. Футболістові світить п'ять років в'язниці за шантаж його експартнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.

З чуток, Бензема тиснув на Матьє, щоб той заплатив шантажистам. Інакше злочинці погрожували викласти в мережу відео сексуального характеру за участю Вальбуена.

Реклама

Карім діяв як посередник для вимагання коштів.

33-річного Бензема, який повернувся в збірну Франції минулого літа після п'яти з половиною років відсутності через цю історію, судитимуть з чотирма іншими обвинуваченими у справі.

Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

Реклама

За день до суду Бензема повинен зіграти в Києві проти Шахтаря в матчі третього туру Ліги чемпіонів.

У поточному сезоні Карім Бензема провів 10 матчів за мадридський клуб, забив 10 голів і зробив 7 гольових передач.

Реклама

Нещодавно зі збірною Франції Бензема виграв Лігу націй. У фіналі він забив гол Іспанії.