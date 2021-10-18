Після матчу з Шахтарем лідера Реала зібралися посадити до в'язниці

Нападаючий Реала і збірної Франції Карім Бензема 20 жовтня постане перед кримінальним судом Версаля. Футболістові світить п'ять років в'язниці за шантаж його експартнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.
З чуток, Бензема тиснув на Матьє, щоб той заплатив шантажистам. Інакше злочинці погрожували викласти в мережу відео сексуального характеру за участю Вальбуена.
Карім діяв як посередник для вимагання коштів.
33-річного Бензема, який повернувся в збірну Франції минулого літа після п'яти з половиною років відсутності через цю історію, судитимуть з чотирма іншими обвинуваченими у справі.
За день до суду Бензема повинен зіграти в Києві проти Шахтаря в матчі третього туру Ліги чемпіонів.
У поточному сезоні Карім Бензема провів 10 матчів за мадридський клуб, забив 10 голів і зробив 7 гольових передач.
Нещодавно зі збірною Франції Бензема виграв Лігу націй. У фіналі він забив гол Іспанії.