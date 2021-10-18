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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Після матчу з Шахтарем лідера Реала зібралися посадити до в'язниці

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
18 жовтня, 23:15
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Карім Бензема виступав посередником при шантажі партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена. 20 жовтня розпочнеться суд над футболістом
Карім Бензема: після матчу - в суд
Карім Бензема: після матчу - в суд / Фото: Reuters

Нападаючий Реала і збірної Франції Карім Бензема 20 жовтня постане перед кримінальним судом Версаля. Футболістові світить п'ять років в'язниці за шантаж його експартнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.

З чуток, Бензема тиснув на Матьє, щоб той заплатив шантажистам. Інакше злочинці погрожували викласти в мережу відео сексуального характеру за участю Вальбуена.

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Карім діяв як посередник для вимагання коштів.

33-річного Бензема, який повернувся в збірну Франції минулого літа після п'яти з половиною років відсутності через цю історію, судитимуть з чотирма іншими обвинуваченими у справі.

Вальбуена і Бензема
Вальбуена і Бензема / Фото: AFP

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За день до суду Бензема повинен зіграти в Києві проти Шахтаря в матчі третього туру Ліги чемпіонів.

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2
2
0
0
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1
3
6
Забиті 4
Пропущені 1
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Реал Реал Реа
2
1
0
1
2
2
0
3
Забиті 2
Пропущені 2
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
3
Інтер Інтер Інт
2
0
1
1
0
1
-1
1
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: Н П
4
Шахтар Шахтар Шах
2
0
1
1
0
2
-2
1
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П

У поточному сезоні Карім Бензема провів 10 матчів за мадридський клуб, забив 10 голів і зробив 7 гольових передач.

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Нещодавно зі збірною Франції Бензема виграв Лігу націй. У фіналі він забив гол Іспанії.

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29
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Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
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7:16
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12
Інгулець
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Львів
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