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Після побиття Роми Манчестер Юнайтед став в один ряд з Реалом 1964 року

30 квітня, 08:35

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Так багато, як вчора в Англії, в півфіналі єврокубка не забивали 57 років, а Мейсон Грінвуд і Бруну Фернандеш досягли помітних рубежів

Мейсон Грінвуд, МЮ - Рома

Мейсон Грінвуд, МЮ - Рома / Фото: Reuters

Вчора пізно ввечері МЮ розібрався з Ромою в півфіналі Ліги Європи, забивши п'ять м'ячів у другому таймі. При цьому господарі відзначилися кількома примітними досягненнями.

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Як повідомляє OptaJoe, "Червоні дияволи" відзначилися шістьма або більше голами в одному матчі єврокубка вперше з квітня 2007 року. Тоді їх жертвою стала... та ж Рома (7:1). А в півфіналі європейського турніру так багато забили вперше з 1964 року! У тій зустрічі Реал розбив Цюріх – 8:1. Правда, потім поступився Інтеру в вирішальному поєдинку.

19-річний форвард Мейсон Грінвуд має на своєму рахунку вже 27 голів за МЮ у всіх турнірах. Це третій показник для знаменитого клубу в його історії. Феномен!

Штатний пенальтист команди Уле-Гуннара Сульшера, португалець Бруну Фернандеш, встиг стати третім в історії за кількістю забитих 11-метрових. Причому, виступає він в Англії лише з січня 2020 року. Більше лише – в нідерландця Рууда ван Ністелроя і Вейна Руні.

Читайте також: Унаї Емері обіграв у півфіналі Ліги Європи клуб, який вигнав його.

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Дивіться огляд матчу МЮ – Рома:

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