Португалія з Роналду і Іспанія із зоряним перебіжчиком зіграли товарняк внічию

Два гранда європейського футболу розійшлися в Мадриді без голів. У складі господарів дебютував захисник Манчестер Сіті Емерік Ляпорт, який грав за Францію

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Учасники чемпіонату Європи продовжують готуватися до турніру. сьогодні Левандовські вразив неймовірним голом перед Євро-2020. У п'ятницю ввечері на стадіоні мадридського Атлетіко "Ванда Метрополітано" зійшлися збірні Іспанії та Португалії.

Сусіди по Піренейському півострову обійшлися без голів – 0:0, хоча шанси забити мали обидві сторони. На 22-й хвилині гості відправили м'яч у сітку після кутового, але англійський рефері гол не зарахував, оскільки Жозе Фонте порушив правила в боротьбі з Пау Торресом. А на 37-й хвилині воротар господарів Унай Симон повеселив публіку, вибивши м'яч прямо в Кріштіану Роналду, але сам же встиг виправити помилку. Дивіться найцікавіші моменти першого тайму.

Тим часом найкращим визнали гол у ворота переможця Ліги чемпіонів.

Після перерви моментів стало більше. Форвард Альваро Мората тричі мав відкривати рахунок, але ніяк не міг впоратися з м'ячем. У доданий час він відправив м'яч у поперечину після виходу один на один з Патрісіу. Могли подарувати своєму тренеру Луїсу Енріке і вболівальникам гол Коке і Сарабія, але не зрослося. А у гостей запам'ятався небезпечний, але неточний удар Роналду головою.

До речі, за збірну Іспанії дебютував захисник МанСіті Емерік Ляпорт. В юності і молодості він грав за Францію, але в зрілому віці баск вирішив змінити спортивне громадянство.

Іспанія: Симон – М. Льоренте, Емерік Ляпорт (Д. Льоренте, 79), Пау Торрес (Ерік Гарсія, 62), Гайя – Алькантара (Педрі, 62), Бускетс (Родрі, 62), Фабіан Руїс (Коке, 75) – Сарабія ( Морено, 75), Мората, Ферран Торрес.

Португалія: Патрісіу – Семеду, Фонте, Пепе (Карвалью, 59), Геррейро (Нуну Мендеш, 81) – Сержіу Олівейра (Бруну Фернандеш, 59), Данилу – Ренату Санчеш (Рафа Сілва, 70), Жоау Фелікс (Поті, 46), Діогу Жота (Палін, 70) – Роналду.

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