Допоможемо Україні! Фентезі-ліга випустила унікальні картки Шахтаря

Картки з футболістами Шахтаря – для підтримки України! Футбольна фентезі-гра Sorare випустила лімітовану серію блокчейн-карток Stand for Peace для збору допомоги Україні.
На кожного футболіста українського клубу випущено 50 карток лімітованої серії плюс одна унікальна дуже рідкісна картка.
До 15 квітня у всіх менеджерів онлайн-ігри буде можливість придбати їх на аукціоні.
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Sorare подвоїть суму пожертвувань і направить їх Шахтарю для допомоги українцям, які постраждали від війни.
Довідка Wikipedia. Sorare – це фентезі-гра у футбол, в якій гравці купують, продають, обмінюють та керують віртуальною командою за допомогою цифрових карток гравців. Гра використовує технологію блокчейн на основі Ethereum та була розроблена у 2018 році.
Також Шахтар проводить у Європі серію благодійних матчів:
- 9 квітня з Олімпіакосом (0:1)
- 14 квітня з Лехією
- 19 квітня з Фенербахче
- 1 травня з Хайдуком
Усі кошти від продажу квитків на матчі та реклами будуть спрямовані на допомогу Україні та українським дітям.