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Півфінали Ліги Європи: розклад, трансляції і результати

29 квітня, 10:44

Олег Люлька Олег Люлька

Вирішальні матчі в другому за значимістю єврокубковому турнірі – хто з ким грає, шанси на прохід, де дивитися поєдинки і оновлювані результати

Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

Сьогодні в Манчестері і Вільярреалі відбудуться перші півфінальні матчі Ліги Європи. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування букмекерів на підсумки зустрічей і оновлювані результати.

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Ліга Європи. 1/2 фіналу

Четвер, 29 квітня

22:00 Манчестер Юнайтед – Рома
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на матч: 1.55 – 4.35 – 6.40
На прохід: 1.37 – 3.30

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22:00 Вільярреал – Арсенал
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котирування на матч: 2.70 – 3.35 – 2.91
На прохід: 2.30 – 1.68

Матчі-відповіді – 6 травня

Фінал – 26 травня, Гданськ

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Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter

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Нагадаємо, раніше відбулися перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів.

Реал зіграв внічию 1:1 з Челсі.

ПСЖ програв Манчестер Сіті 1:2.

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