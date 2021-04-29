Півфінали Ліги Європи: розклад, трансляції і результати

Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter
Сьогодні в Манчестері і Вільярреалі відбудуться перші півфінальні матчі Ліги Європи. Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування букмекерів на підсумки зустрічей і оновлювані результати.
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Ліга Європи. 1/2 фіналу
Четвер, 29 квітня
22:00 Манчестер Юнайтед – Рома
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на матч: 1.55 – 4.35 – 6.40
На прохід: 1.37 – 3.30
22:00 Вільярреал – Арсенал
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котирування на матч: 2.70 – 3.35 – 2.91
На прохід: 2.30 – 1.68
Матчі-відповіді – 6 травня
Фінал – 26 травня, Гданськ
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Трофей Ліги Європи / Фото: Twitter
Нагадаємо, раніше відбулися перші півфінальні матчі Ліги чемпіонів.
Реал зіграв внічию 1:1 з Челсі.