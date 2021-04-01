Польща відмовилася виступити проти расизму перед футбольним матчем з Англією

Наші західні сусіди вважають, що є більш важливі проблеми

Незвичайний епізод стався в середу ввечері перед поєдинком кваліфікації мундіалю в Лондоні, в якому зустрічалися збірні Англії та Польщі. Під час популярної останнім часом акції Black Lives Matter проти расизму футболісти перед стартовим свистком встають на одне коліно. Вчора ж поляки відмовилися це зробити, тоді як місцеві гравці підтримали традицію.

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Польські функціонери заявили, що тема боротьби з расизмом не є дня них актуальною. І в світі є більш важливі проблеми, які потрібно вирішувати.

Сама ж гра завершилася непростою перемогою господарів з рахунком 2:1. На 19-й хвилині Гаррі Кейн відкрив рахунок з пенальті за фол проти Рахіма Стерлінга. На початку другого тайму молодий Якуб Модер з Брайтона відновив рівновагу. Але капітан МЮ Гаррі Магуайр на 85-й хвилині шикарним ударом приніс перемогу англійцям.

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Дивіться огляд матчу Англія – Польща на стадіоні "Уемблі":

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