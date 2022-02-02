Полила обличчя кетчупом? Екс-форвард Динамо заступився за гравця-ґвалтівника з Манчестер Юнайтед

Дмитро Хльобас поставив під сумнів факти згвалтування Мейсоном Грінвудом своєї дівчини. Гравця МЮ заарештувала поліція Великої Британії

Дмитро Хльобас (праворуч) спробував виправдати Мейсона Грінвуда (ліворуч)

Наприкінці січня в Англії розгорівся скандал із Мейсоном Грінвудом. Дівчина вінгера Манчестер Юнайтед Гаррієт Робсон опублікувала фото та аудіо, на яких знято факти насильства з боку гравця.

Гаррієт показала закривавлене обличчя після побиття Мейсоном, а також опублікувала запис, на якому чути, що Грінвуд намагався зайнятися з нею сексом. Пізніше гравця заарештували, усунули від виступів за Манчестер Юнайтед, а від його профілю в Instagram відписалося багато партнерів по команді.

Проте в Україні знайшлися ті, хто готовий поставити під сумнів таку поведінку Грінвуда. Зокрема, в Instagram-акаунті "БРУТАЛЬНИЙ ФУТБОЛ" у коментарях висловився екс-гравець Динамо Дмитро Хльобас:

"Просто наговорила без доказів і всі вірять" .

Дмитро Хлєбас до кінця 2017 року гратиме в мінському "Динамо". Фото ФК "Динамо"

Під його фразою відразу почалося гаряче обговорення. Один із користувачів заявив: "Ну якщо фото та аудіо – це "без доказів", то що для вас взагалі докази?". На це Дмитро сказав:

"Не бачив, але тоді він дауніч. Що сказати, сам винний. Я бачив лише фото, але там зерна, а не доказ. Таке відчуття, що вона кетчупом полила собі на обличчя, а ці синці не факт, що від нього.

Такі після сексу залишаються ще гіршими. Будь-яка може кетчупом на обличчя полити і сказати: "Ой, мене б'є мій хлопець". Його садити за це?".

Зазначимо, що за свою кар'єру Хльобас пограв за київське Динамо, Говерлу, Ворсклу, Динамо Мінськ, Десну та Колос. Нині ж 27-річний форвард виступає у Казахстані за Ордабаси.