Поль Погба: "Збірна Франції більше не найкраща команда в світі"

Лідер збірної Франції Поль Погба висловив своє невдоволення результатами національної команди в останніх матчах.
Читайте також: Група України та інші матчі 7 вересня: розклад відбору ЧС-2022
"Минуло вже багато часу з тих пір, як я вигравав матч зі збірною Франції. Я сумую за цим почуттям, ми всі нудьгуємо за цим.
Ми більше не є найкращою командою в світі .
Нам потрібно все змінити і стати більш агресивними. Ми повинні більше викладатися і проявляти в грі більше бажання, ось і все", – розповів французький футболіст виданню Marca.
Нагадаємо, що безвиграшна серія збірної Франції триває протягом п'яти матчів поспіль у всіх турнірах.
У нещодавніх поєдинках відбору на ЧС-2022, команда Дідьє Дешама зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1), а через три дні розписала мирову з Україною (1:1).
Проте, недивлячись на останні результати, збірна Франції продовжує лідирувати в групі D.